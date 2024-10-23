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▲LINE貼圖超值方案「免綁卡試用活動」即日起開跑，兩步驟就可免費爽用有「P」標誌的貼圖，免費試用日期到11/13為止。（圖／翻攝官網）

▲點入活動連結，兩步驟即可免費體驗LINE貼圖用到飽。（圖／翻攝官網）

▲LINE 從今（23）日起到11月13日為止，不用綁定支付方式即可免費試用「LINE貼圖超值方案」，讓用戶不用擔心忘記取消而被扣款，且新舊用戶都能使用。（圖／翻攝官網）

LINE貼圖好康來囉！LINE在2021年推出「LINE貼圖超值方案」，每月支付60~120元不等的費用就可享有850萬貼圖吃用到飽，貼圖，主題桌面、表情貼都可暢快使用。為了再度擴增用戶數，從今（23）日起到11月13日為止，推出不用綁定支付方式即可免費試用，讓用戶不用擔心忘記取消而被扣款，且新舊用戶都能使用。LINE積極拓展「LINE貼圖超值方案」用戶數，今日開始一直到11月13日，推出「免綁卡試用活動」，這次試用的的方案為「進階型」，有超過850萬組標示紫色「P」標章之貼圖、表情貼及主題可以用到飽，指定貼圖、表情貼不用下載就能傳送給好友，還可單張貼圖下載，此外，如果之前已經是貼圖的訂閱用戶，這次活動還是可以再度免費使用，同時，為了讓民眾放心試用，不需要綁定支付即可免費體驗。參加辦法：進入活動頁面後，瀏覽活動辦法與注意事項，確認後勾選頁面下方的兩個方框，最底下的按鈕變成紫色後，按下即可參加活動。本次活動希望能讓更多LINE用戶免費體驗貼圖超值方案進階型的功能，因此除了活動期間內正在免費試用或付費訂閱的貼圖超值方案進階型用戶（包含月租方案、學生方案、年度方案）之外的用戶，都可以參加「免綁卡試用活動」。🟡LINE超值方案「基本型」和「進階型」差異📍基本型✔️收費方式：一般用戶月繳80元，學生60元，年度方案690元。✔️可使用內容：850組貼圖、隨時更換新貼圖、隨選隨傳免下載、貼圖或表情貼下載上限5組。📍進階型✔️收費方式：一般用戶月繳120元，學生100元，年繳為990元。✔️可使用內容：850萬組貼圖、隨時更換新貼圖、隨選隨傳免下載、貼圖或表情貼下載上限5組、14萬組表情貼、170萬組主題、貼圖表情貼持有上限1000組、主題持有上線100組。