我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐乃麟（右）的敬老卡日前掉在高鐵站被路人撿到。（圖／記者李政龍拍攝）

▲徐新洋（左）爆料爸爸徐乃麟（右）還曾經搞丟現金。（圖／記者李政龍拍攝）

徐乃麟的敬老卡日前掉在高鐵站被路人撿到，超戲劇化的劇情引發網友熱議，今（23）日徐乃麟和兒子徐新洋出席品牌活動，這件事也被拿來打趣一番，徐新洋還加碼爆料爸爸曾經搞丟一大筆現金，並在鄰居建議下一口氣捐出去！徐乃麟表示收到老人卡的心情很複雜，因為他一直把自己當作年輕小夥子，不過說起過去的經典作品《紅鞋女孩》，卻讓他搖頭直呼難堪：「千萬不要，不堪回首！」而轟轟烈烈地「罵賤事件」，乃哥也已經和楊繡惠大和解，不過他笑說最近在節目上看到「ㄐ」字卡時，和籃籃一起把字卡往後丟，還會故意把「見面」說成「碰面」，就是避免說到敏感字詞。近日有路人在高鐵站撿到徐乃麟的敬老卡，同時也讓眾人對他已經65歲這件事感到吃驚，PO上網後讓許多網友熱烈討論，經紀人之後也證實敬老卡真的是徐乃麟的，後來有物歸原主了。徐乃麟今天也親自回應弄丟的來龍去脈，笑說自己都不知道掉了，可能是掏信用卡時掉出來自己不知道，不過現在都有收好，隨身攜帶，不會再弄丟，然而一旁的兒子徐新洋爆料，爸爸曾經在加拿大溫哥華搞丟加幣，當時匯率換算約為3、4萬台幣，被鄰居撿到並詢問他願不願意做公益後，最後被拿去幫助流浪動物。至於滿65歲去辦敬老卡的心情，則讓徐乃麟直呼：「很複雜！」乃哥表示他一直覺得自己還是個玩心很重的年輕小子，拿照片去辦卡時讓他突然很恍惚，自己在25歲出道，如今已經65歲，感覺時空很錯亂，但他話鋒一轉大讚：「敬老卡真的非常好用，高鐵都可以打對折！」但自認還年輕的乃哥，提到自己年輕時的成名曲《紅鞋女孩》卻是直搖頭，他透露前幾天參加餐敘時被cue唱這首歌，他都瘋狂拒絕：「千萬不要！我也會難堪，我自己都覺得那個歌詞真的是蠻幼稚的！」而徐乃麟和楊繡惠在《天才衝衝衝》的「罵賤」事件，以兩人的世紀大和解做結尾，乃哥也大方表示有跟楊繡惠說歡迎再來上節目，並爆料最近一次錄影，玩注音遊戲時一開始就又抽到「ㄐ」，讓他和籃籃同時都把字卡往後丟，還笑說最近都會把「見面」說成「碰面」，避免說到敏感字詞。