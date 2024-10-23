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國泰金控旗下國泰人壽今（23）日首發表「2024國泰人壽保戶健康年報」，這也是國內首家保險公司發布保戶健康研究成果，以國泰人壽800萬名保戶、連續5年資料為基礎，揭露擁有保險者有3大良好健康指標，包括保戶平均壽命比全國平均多3歲、可避免死因死亡率低於全國、罹癌後5年存活率高於全國。不過，若與全國10大死因排名比較，男性保戶「事故傷害死亡」往前到第5位，女性保戶「蓄意自我傷害（自殺）」則擠入第10 大死因，國泰人壽也提出「三多心法」建議，以提升國人健康。「國泰人壽保戶健康年報」為保險業界首發，國泰人壽認為，保險不僅是分散財務風險的工具，也是推動健康生活的重要力量。今年報首度剖析5年保戶數據，由國壽專業團隊攜手呂宗學、喬治華、莊聲和等3位公衛與精算領域專家學者，分析年度持有有效保單之被保人，透過歸納所有保單資訊與理賠紀錄，進行4大面向、13項人口健康指標的研究，經由數據判讀，了解保戶健康樣貌，從中發現缺口提出有效解方。國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，過去幾年受到新冠疫情影響，讓大家深刻體會到健康風險的不可預測性，在醫療成本持續攀升的現況下，商業保險將成為降低國人健康風險的關鍵角色。國泰人壽透過「保戶健康年報」也發現，擁有保險保障者更能優化3大健康指標，第一是「更長的平均壽命」。以國泰人壽保戶為例，平均壽命為83.3歲，較全國延長3歲；第二是「更好的健康管理」，國泰人壽壽保戶的可避免死因死亡率（每10萬人口）僅為112.9，低於全國的167.4，突顯保險保障者積極透過預防措施或及時治療來管理健康，擁有更好的健康管理能力。第三是「更佳的治療結果」，以國人最擔憂的癌症為例，國泰人壽保戶罹癌後5年存活率男性69%、女性83%，優於全國男性48%、女性65%，顯示在保險資源充分支持下，保戶能選擇接受更適合的治療方式，獲得更佳的治療結果。因此，國泰人壽探究保戶健康與否成因，建議國人「三多心法」提升健康。首先「多一點活動」，因有多項死因與不良生活型態相關，可藉由多走路、多爬樓梯等簡單日常活動，促進身體健康；第二是「多一句關心」，從「保戶健康年報」也顯示，自殺浮現於特定性別保戶10大死因之一，現代人生活壓力高漲，尤其是三明治族群，建議多關心陪伴身邊親友是否遭遇重大變化，提供支持的力量，若保戶有困難亦能透過服務中心人員傾聽陪伴，尋求協助。第三是「多一分保障」，保險是轉移健康風險，應視人生各階段變化，適時增加各類保險保障，讓人生更能從容面對各種風險，為自己及家人時刻搭建防護網。