日本在新冠疫情解封後，迎來大量旅客潮，隨之而來的「觀光公害（overtourism，超限旅遊、過度旅遊）」影響了當地的環境跟居民，其中京都深受其害。不過近來美國《國家地理》（National Geographic）雜誌公布了2025年最佳旅遊去處，日本上榜的竟然不是受到觀光客歡迎的京都，而是位於北陸地區的石川縣金澤市。

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美國《國家地理》雜誌22日公布2025年最佳旅遊目的地，列出了25個旅遊去處，其中包含了令人熟悉的旅遊地點，如泰國曼谷、美國洛杉磯等，不過在入選的城市或地區中，日本僅一座城市有上榜，且並非熱門的東京、大阪或京都，而是金澤。

《國家地理》雜誌指出，京都的旅客太多，過度旅遊的情況嚴重，以至於當地政府官員正在關閉擁有久遠歷史的祗園部分街道。不過在金澤仍能體驗到正宗的日本風格，如藝伎、木屋、茶館，此外還有日本三大名園之一的「兼六園」可以遊覽，以及獲獎影集「幕府將軍」描繪的江戶武士等，且金澤距離京都僅兩小時火車車程，十分方便。

金澤也是日本金箔工藝中心，生產全國99%的緣付金箔，這是一種有著400年歷史的手工藝，到處都可以看到鍍金裝飾品。

其他入榜的亞洲旅遊目的地或景點還包括：泰國曼谷、印尼四王群島、馬來西亞「亞洲東方快車」、印度蘇魯河谷。

以下是2025年最佳旅遊目的地完整名單：

瓜地馬拉古城安地瓜（Antigua）

美國佛州奧卡拉國家公園（Ocala National Forest）

泰國首都曼谷（Bangkok）

印尼四王群島（Raja Ampat）

墨西哥瓜達拉哈拉市（Guadalajara）

義大利中世紀修士修道院（Cenobitic Monasteries）

美國加州洛杉磯（Los Angeles）

格陵蘭（Greenland）

日本金澤市（Kanazawa）

馬來西亞亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express）

羅馬尼亞布拉索夫（Brasov）

巴西塞拉多草原（Cerrado）

紐西蘭北地大區（Northland）

塞內加爾（Senegal）

加拿大海達瓜依群島（Haida Gwaii）

加勒比島國巴貝多（Barbados）

印度蘇魯河谷（Suru Valley）

美國愛達荷州博伊西（Boise）

阿拉伯聯合大公國阿布達比（Abu Dhabi）

澳洲墨累河」（Murray River）

南非夸祖魯-納塔爾」（KwaZulu-Natal）

瑞典斯德哥爾摩群島（Stockholm Archipelago）

愛爾蘭科克」（Cork）

蘇格蘭外赫布里底群島（Outer Hebrides）

突尼西亞（Tunisia）

波士尼亞與赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo）

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