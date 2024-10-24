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▲全家本週康康五自10月25日起至10月27日起，最夯的「霜淇淋買一送一優惠」又來了。（圖／全家提供）

▲全家本週10月25日起至27日康康五優惠，霜淇淋、度老爺雪糕買一送一。（圖／全家提供）

▲7-11將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲全家取件主動出示會員，即贈送10元百吉大雪糕三選一兌換券。（圖／全家提供）

潭美颱風預計將從今（23）日晚間起至週五（25日）降下豪雨等級以上降雨，下大雨不想出門上班，先來支霜淇淋犒勞自己，全家本週康康五優惠，有霜淇淋買一送一，杜老爺蘋果草莓優格雪糕，平均每支只要23元，還有金車漢堡泡麵買一送一優惠；並且全家會員10月取件「贈送冰淇淋10元優惠券」活動，進入最後倒數8天，提醒民眾還沒取件或兌換10元冰淇淋的可別忘記了。潭美颱風雖沒有登陸台灣，不過北台灣、東部風大雨，下班躲在家吃泡麵、霜淇淋，全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」，自10月25日起至10月27日起，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了全家霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有杜老爺草莓蘋果優格雪糕、金車漢堡蚵仔味細麵買一送一，颱風天別忘記囤糧在家躲風雨。◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾古道酸梅湯550ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾可爾必思 葡萄乳酸菌飲料500ml買1送1，5折（原價58元、特價29元）◾金車漢堡蚵仔味細麵買1送1，5折（原價35元、特價17元）7-11與SUPER JUNIOR-D&E展開全新合作，一口氣推出超過10款鮮食、飲料等韓味十足的全新系列商品。其中霜淇淋新口味，將韓國家喻戶曉的經典飲品「Binggrae香蕉牛奶」變身霜淇淋，搭配兩款限量聯名杯身一同上市，數量有限售完為止。7-11「香蕉牛奶霜淇淋」延續了「Binggrae香蕉牛奶」濃郁香氣與獨特風味，滿滿的香蕉甜香與奶香，讓人回味無窮，10月30日至12月10日每周末五六日，使用icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價優惠；即日起，使用OPENPOINT行動隨時取，可享49元雪淋霜霜淇淋全口味10支390元。全家10月取件優惠進入最後倒數，10月31日前至全家門市取包裹，主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得百吉冰淇淋10元優惠券，可選布丁大雪糕、蘇打、巧克脆皮口味擇一。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。