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▲A&F（Abercrombie & Fitch）在傑佛瑞斯（Mike Jeffries）掌舵期間，把公司塑造為充滿性暗示與半裸模特兒的「性感」品牌。（圖／美聯社／達志影像）

全球知名服飾品牌A&F（Abercrombie & Fitch）前執行長傑佛瑞斯（Mike Jeffries）及其兩名同夥，涉及在2008年至2015年間多次實施性剝削及跨州性販運，迫誘年輕男模特兒們參加性愛派對。傑佛瑞斯日前在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）遭到警方逮捕，隨後被法庭裁定以1000萬美元交保，但必須待在家中接受GPS監控，並且交出護照。綜合媒體報導，傑佛瑞斯去年被《BBC》披露非法組織「性活動」，透過強迫、詐騙或利誘等手段，讓受害男子誤以為，參與這些全球範圍的性愛派對能夠獲得更多的模特兒工作機會。美國檢方與聯邦調查局（FBI）於是展開調查，並進而在22日逮捕傑佛瑞斯。檢察官皮斯（Breon Peace）表示，調查後發現傑佛瑞斯利用自己身為A&F執行長的權力和地位，僅為了滿足個人與伴侶史密斯（Matthew Smith）的性快感，透過中間人雅各布森（James Jacobson）在全球選拔年輕男子，邀請他們參加性愛派對，傑佛瑞斯甚至還會替部分受害者注射藥物來「助性」。檢方表示，起訴書中提到了15名受害者，實際的受害人可能更多。最年輕的受害者年僅19歲，犯案地點遍布紐約以及英國、法國、義大利、摩洛哥等地的酒店。受害者均會被要求簽署保密協議，有些受害者以為自己是參加試鏡，也有些受害者事前知道活動與性有關，但到了現場才發現情況超乎預期。對於檢方的指控，傑佛瑞斯的律師全盤否認，但並未多加說明，僅表示將在適當的時候於法庭上回應。