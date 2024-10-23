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台中市議員李天生今（23）日提出質詢表示，中央政府總預算卡關，里長春節慰勞金能否期發放？鄰長文康活動，原市區由里長自行舉辦，原縣區則由區公所統一承辦，出現「一國兩制」；此外，鄰長人選不易找尋，台北市修改規定只要「設籍該里」熱心人士均得遴聘為鄰長，不必限制「設籍該鄰」。李天生指出，立法院修正「地方民意代表費用支給及村里長事務費補助費補助條例」，將發給里長春節慰勞金7萬5千元，目前中央政府總預算卡關，要求市府及早因應，如果無法順利通過，應考慮採用經費勻支等方式如期發放，不要影響里長福利。此外，李天生指出，目前鄰長文康活動，原市區各里自行舉辦，原縣區則由公所統一承辦，出現「一國兩制」，不少里鄰長抱怨，公所主辦的文康活動，時間、地點並不符合大家需求，同時是配合上級，便於長官跑攤，建議採取彈性處理，交由里鄰長自行舉辦。針對鄰長設籍規定，李天生反映，依「台中市鄰長遴聘解聘實施要點」規定，鄰長人選需要「設籍該鄰」，不過，現代化社會大家工作繁忙，台北市有些社區及大樓找不到人擔任鄰長，已經修改規定，只要「設籍該里」熱心人士均得遴聘為鄰長，預期未來台中市也將會面臨同樣狀況，不知道是否考慮跟進？副市長黃國榮強調，中央政府總預算最後一定會通過，議員擔心的狀況並不會發生，如果遇見，市府會有妥善解決的辦法。民政局長吳世瑋說，鄰長文康活動，如果里長想辦，則交由里長承辦，里長沒有意願，再由公所接辦，完全尊重里長，並將要求在各里擴大區務會報中加強宣導；針對鄰長設籍，目前台北市修改法令，鄰長人選不限制「設籍該鄰」，但是會有里長聘用親近人士問題，並不見得好，不過可能是一個社會趨勢，將著手研議因應。