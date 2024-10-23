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▲國民黨明天號召集結立法院外。（圖／讀者提供）

傳出「青鳥」為力挺民進黨，明（23）日將到立法院外集結，與國民黨號召的上千名原住民對槓。不過，稍早經濟民主連合智庫召集人賴中強說，確實有借了明天晚上的路權，目的為了阻擋國民黨可能在週五院會排審《選罷法》。民團也說，確定明天晚間不會有集會。因為中央政府總預算持續卡關，國民黨明天將號召「藍鷹翱翔VS青鳥亂飛」，擬動員上千名原住民到青島東路與中山南路口抗議，時間為下午2時至5時，傳出「青鳥」也要上街力挺民進黨。賴中強稍早證實，確實借了明天晚上的路權，不過目的為了先前有傳聞，國民黨要在週五院會排進《選罷法》，所以預計如果週二程序委員會有列入議程，就會在禮拜四晚上集會，但是目前看來，程序委員會並沒有把《選罷法》納入議程。「因此明天晚間不會有集會」。賴中強也說，周二程序委員會結束後，周三國民黨要召集委員會層級的《選罷法》協商，甚至在幾分鐘前，他收到訊息，稱立法院長韓國瑜要在禮拜四召集院長層級《選罷法》協商，這讓他質疑，協商是不是要過水？賴中強說，委員會黨團協商都還沒開始，韓國瑜就馬上要召集週四協商，讓他不得不質疑，「國民黨、韓國瑜要違背委員會決議，週五要突襲變更議程，再把《選罷法》排進去？」賴中強表示，事實上，《選罷法》是逕付二讀，委員會也沒有討論，也沒有召開公聽會，再兩次黨團協商就要把《選罷法》變更議程通過，這就證明，國民黨就是欺世盜名的小人。賴中強敬告韓國瑜、國民黨，不要把人民權益踩到腳下，剝奪人民罷免權，欺世盜名。