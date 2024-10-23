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▲來自英國的阿卡拉近日被爆與女神安潔莉娜裘莉談戀愛，就連女方電影首映會都陪在身旁。（圖／阿卡拉IG）

好萊塢巨星安潔莉納裘莉與男星布萊德彼特在2016年申請離婚，之後更因為小孩撫養權問題鬧翻，官司打了7年之久，最終不歡而散。根據外媒報導，裘莉目前正與小9歲的嘻哈歌手阿卡拉談戀愛，年下男友甚至連裘莉出席新電影首映會也不放過，緊緊跟在身旁。49歲的裘莉日前被外媒報導與小9歲的阿卡拉熱戀，裘莉前陣子出席新電影《瑪麗亞》倫敦首映會時，阿卡拉也默默在身旁陪伴，兩人更被拍到入住同一家酒店共度3天2夜。兩人要離開時為避免外界起疑，還分別在飯店的不同入口搭車離開。事實上裘莉與阿卡拉早就在今年5月傳過緋聞，當時兩人共同出席在牙買加的活動，結束後還一起欣賞演唱會，讓外界懷疑兩人不只是好友關係。不過當時美國雜誌《時人》就有幫他們澄清只是很好的朋友，並非戀人關係，但如今看來並非如此。然而，裘莉的外貌一直被外界評價為「女神」，但這次的緋聞男友阿卡拉卻令網友大失所望，更被評價「配不上安潔莉娜裘莉」、「顏值太低」，不過也有網友認為只看外表才會遇不到對的人，「女神幸福比什麼都重要」。