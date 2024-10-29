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▲進駐短短不到半年時間，黃小瑩表示從後台數據來看，蝦皮商城熱銷的樂高產品可說是種類豐富且跨年齡層。(圖／台灣樂高®)

▲7/1至7/7期間瞄準夏季玩樂放暑假的需求，品牌不但在案型優惠上用心設計，更加碼投資關鍵字廣告，成功創下對比平日逾3位數成長

▲主打周周送限定美食攤販套組，透過可愛、平易近人的美食主題有效拉攏消費者，更以只送不賣的方式來吸引用戶下單。(圖／台灣樂高®)

▲藉助蝦導播即時互動分享特性，創下單場直播平均3,000觀看數。(圖／蝦皮購物)

是否還記得小時候逢年過節，都會希望能收到一組樂高的玩具盒組？這個來自丹麥、已經有超過百年歷史的品牌，不只是陪伴著我們一同成長，如今，台灣樂高®也隨著數位時代下消費軌跡的轉移，開始思索拓展銷售通路的行銷策略。「我們的初衷就是希望能讓消費者的購買體驗是具有一致性，」LEGO®樂高台灣區總經理 黃小瑩如此說道。早在疫情前，台灣樂高®就已經積極佈局線上與線下的銷售通路，從產品文案到商品種類都盡量維持相同體驗，藉此滿足各年齡層與不同需求的消費者，可以在多元通路的建構下獲取高品質的產品。「我們的消費者從1歲到100歲都有，」這透露了為什麼台灣樂高®要在今年5月大舉進駐蝦皮商城，黃小瑩說看準的不只是蝦皮購物擁有年齡層廣大的消費客群，也是滲透度高的電商平台，同時還有多元豐富的數位行銷工具能協助品牌與消費者創造全新溝通方式與橋樑，促使台灣樂高®品牌有觸及更多潛在消費者的機會。案型優惠、加強投廣打響品牌週，進駐2個月即創對比平日逾3位數成長進駐短短不到半年時間，黃小瑩表示從後台數據來看，蝦皮商城熱銷的樂高產品可說是種類豐富且跨年齡層，從看似非常陽剛的極速賽車系列賓士跑車模型（76924 Mercedes-AMGG），到可以作為居家擺飾的玫瑰花束（Icons 10328 玫瑰花束）不但榜上有名、各有其擁戴者外，也顯示在蝦皮商城上的消費者其實男女皆有，配合台灣樂高®本身在站內外的行銷宣傳，都能讓消費者找到自己最屬意的產品。黃小瑩表示，從多年經驗觀察到，產品的主要受眾還是小朋友，因此每到孩童最期待的暑假，或是聖誕節、新年等送禮時節都屬於品牌旺季，會湧入不少家長購買台灣樂高®來寵孩。值得一提的是，在品牌進駐的第2個月便迎來第一個品牌周，7/1至7/7期間瞄準夏季玩樂放暑假的需求，品牌不但在案型優惠上用心設計，更加碼投資關鍵字廣告，成功創下對比平日逾3位數成長，這一戰也打響台灣樂高®進駐蝦皮商城的聲量，後續攜手蝦皮購物推出的「哈利波特生日月」異業合作更是備受矚目！獨家限定好禮盡在蝦皮樂高旗艦館！品牌會員塑造尊榮、強化消費者黏著度此外，黃小瑩認為蝦皮品牌會員制度也發揮其特殊效益，不論採取分眾、限定滿額贈等策略，都能為品牌創造更好的業績表現與更佳的消費者黏著度。他解釋到，蝦皮購物讓消費者加入品牌會員的門檻跟方式變得簡單，透過關注就能即時掌握台灣樂高®行銷活動動向，而品牌會員專屬機制能依照不同門檻的消費額度，提供客製化的贈品與優惠券，包括近一個月推出的全館滿額贈，主打周周送限定美食攤販套組，透過可愛、平易近人的美食主題有效拉攏消費者，更以只送不賣的方式來吸引用戶下單。藉助蝦導播即時互動分享特性，創下單場直播平均3,000觀看數除了關鍵字廣告、蝦皮品牌會員，黃小瑩說直播管道也讓品牌關注度提升。他表示，今年8月攜手華納兄弟合作推出哈利波特生日月，也透過蝦皮活動頁、蝦皮遊戲與直播帶入流量的整合方式，為品牌業績帶來有效的提升。「平均單場直播累積觀看數3,000，」黃小瑩分享了直播相關數據，而目前也安排每月約3場的直播活動，以期在創造品牌聲量之餘，也能透過即時互動、立體展示的方式抓住消費者的眼球。品牌將迎第四季、同進駐首年的雙11，新品蒙娜麗莎、瑪利歐輪番上陣搶攻目光如今，進駐蝦皮商城不到半年的時間，台灣樂高®官方旗艦館已經擁有逾7萬名會員數，更累積了超過6,000筆的5星好評，除了善用蝦皮購物提供的數位行銷工具外，黃小瑩也跟我們分享了幾個關鍵心得。首先，他強調行銷策略必須要能整合線上與線下的活動，並藉助平台的流量來衝刺官方旗艦館粉絲數；此外，行銷投放必須即時關注與調整，不論是蝦皮站內或是站外Google、Meta的廣告投放皆然，也才能即時掌握成效並進行快速調整，創造最大效益。由於樂高本身就是個具有高品質的商品，所以在提供給消費者的服務體驗上，也必須充分展現品牌價值。黃小瑩說，蝦皮購物提供的「蝦皮聊聊」能即時解決顧客疑慮，同時讓品牌第一線掌握消費者反饋，是樂高與消費者絕佳的溝通平台，「還有不少消費者會把新品資訊放在聊聊裡向我們詢問，」意外創造了品牌與消費者更緊密的互動。「我們幾乎每月都會推出新品，」黃小瑩分享到，時序進入到年底的送禮旺季，以及下半年各式電商造節活動，台灣樂高也已經準備好一系列的新品要來搶攻消費者的目光與荷包。不只是定期推出新品，讓消費者能隨時回訪蝦皮樂高旗艦館挖寶，他也搶先預告，包括蒙娜麗莎(達文西世界名畫)、瑪利歐等新品都已經準備要登場，「相信這半年只是一個開始，」黃小瑩說樂高進駐蝦皮商城後也開始觸及到許多全新的客人，搭配合適的數位工具肯定能為台灣樂高帶來全新的成長與蛻變！