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刑事警察局依據駐新加坡聯絡官提供星國詐欺被害情資，有星國人遭詐十七萬元，證據指向台人涉案，檢警先在台中西屯一間透天厝，抓到黃男等十一名詐欺機房成員，經追查於去年查獲吳姓金主等人，發現吳經手洗錢贓款高達五十四億元，並在吳的豪宅更衣室抽屜內，查扣近五千萬元現金，吳男一百萬元交保，檢方依洗錢等罪起訴。刑事局在１１０年間接獲情資，經調查證據顯示有台灣人涉案，全案由刑事局電偵大隊二隊接手偵辦，同年九月間，先根據相關電信偵查資料，循線查獲涉案黃姓男子（三十四歲）等十一人，其中黃等六人遭檢方聲押獲准。電偵大隊二隊與刑事局國際科、台中市刑大科偵隊、第四、第六警分局成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮，持續針對扣案手機、平板電腦採證，清查相關金流。去年五月鎖定該集團的劉姓會計（三十二歲）身分，收網抓人，查扣手機十支、銀行存摺十三本、金融提款與信用卡三十三張、冷錢包二張、電腦主機與隨身碟、點鈔機、房屋買賣契約、建物所有權狀、現金三百四十二萬元等贓證物。檢警再根據劉的電腦、手機採證，分析加密貨幣錢包金流，確認吳姓金主（三十二歲）身分；警方於去年九月在西屯區青海路一棟民宅內，拘提吳姓金主到案，並在屋內更衣室的衣櫃抽屜內搜出四千九百八十一萬四百元、美金一萬九千九百元（合台幣約六十三萬元），以及手機二十九支、筆電四台、電腦一台等涉案證物。吳姓金主經營水房，並與虛擬貨幣幣商進行場外交易，將詐騙贓款兌換成泰達幣（USDT），今年一月起至九月止，經手洗錢總金額達五十四億餘元，從中抽取六至八趴不等獲利，估計不法獲利超過三億元，全案警訊後依詐欺、洗錢、組等罪，移送台中地檢署偵辦，吳獲一百萬元交保，檢方依洗錢等罪，起訴吳等十人，台中地院接審中。