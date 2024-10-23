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中職台灣大賽G3今（23）日移師台南棒球場，中信兄弟推派資深土投鄭凱文掛帥先發，迎戰統一7-ELEVEn獅先發郭俊麟，這是鄭凱文生涯第8次於台灣大賽登板，以36歲又89天超越1993年台灣大賽G6以35歲50天掛帥先發的張永昌，成為兄弟隊史最年長先發土投紀錄。回顧1993年台灣大賽，兄弟象與統一獅激戰。當年，兄弟在取得3勝2敗的領先後，決定在G6派出老將張永昌擔任先發，當時張永昌例行賽僅繳出2勝3敗、防禦率高達5.00，而且對手統一獅派出的是投手二當家「阿Q」，也就是王建民前洋基隊友Robinson Cano之父。正當大家還在震驚時，張永昌表現跌破外界眼鏡，在他的壓制下，猛獅打線始終無法攻破防線，而兄弟在首局便突破阿Q，率先拿下1分，之後雙方陷入僵局，直到7局統一追平比分，但兄弟在8局靠著洪一中的關鍵安打再次超前，最終兄弟教頭山根俊英直接派出陳義信關門守住勝利。當時兄弟象以4勝2敗戰績登上總冠軍，創下中職歷史第一次上半季冠軍打敗下半季冠軍的紀錄，也寫下首支隊伍連續兩年總冠軍的紀錄。鄭凱文生涯總共參加過8次台灣大賽，總計出賽16場，扛下3場先發，主投29.2局，拿下2勝2敗及1次中繼成功，防禦率為7.89。