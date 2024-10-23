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被視為是全家小金雞的全家餐飲，擬在11/14掛牌上櫃，此次新股現金增資上櫃將採議價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣，競拍底價為62.07元；另20%採取申購配售，公開申購承銷價以最低承銷價格1.16倍為上限，承銷價暫定為72元。全家餐飲競價拍賣為10/25到10/29為止，底價是以10/22前興櫃成交的30個營業日其成交均價簡單算數平均數之7成為上限，競拍底價敲定為每股62.07元，最低每標單位為1仟股，並依照投標價格高者優先得標，每一得標人就應依其得標價格認購。全家餐飲將在11/4到11/6開始公開申購，若得標總數量達到該次競標拍賣數量，公開申購價以各得標單的單價及其數量加權平均所得的價格為之，並以最低承銷價格1.16倍為上限，故暫定為每股72元。全家餐飲為全家便利商店轉投資子公司，以多品牌連鎖發展為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術。截至今（2024）年9月底為止，全家餐飲擁有「大戶屋日式定食」（45店）、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」（19店）、「沃克牛排」（1店）與「IKIGAI燒肉」（5店）等四大餐食品牌，運營台灣70家直營店鋪。全家餐飲去年面對疫情後餐飲市場，創造全年合併營收21.75億元、營業利益1.4億元、稅後純益0.99億元，EPS為4.31元，既存店單店營收較去年成長2～3成，營收獲利雙創歷史新高。2024年上半年營收11.46億，年增6.12％，今年前9月合併營收為17.8億元，年增7.91％，創下歷史同期新高。