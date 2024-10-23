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北韓派遣精銳部隊支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭已成為國際關注的焦點，根據韓國軍方和情報機構的最新報告，北韓已向俄國輸送大量武器裝備，同時還啟動了境內約200座軍需工廠，以維持軍事生產，確保不影響國內庫存。這些工廠生產彈藥、炮彈、反戰車導彈等武器，並且可能會持續向俄國提供支援。韓國情報部門指出，北韓已經取得足夠支撐1至3個月作戰的物資，並向俄國出口了超過940萬發彈藥。而北韓在生產武器時，由於遭受國際制裁，無法從其他國家進口所需的半導體等零件，因此轉而從商用電器中提取相關零件，這些零件來自美國、日本、歐盟等地。韓國國防情報本部分析，目前北韓境內推估約有200座軍需工廠，且正全數投入生產中。韓國國防部擔心，北韓持續支持俄羅斯的行為可能會導致北韓自身軍事訓練和作戰能力的削弱。為此，韓國表示不排除向烏克蘭提供攻擊性武器作為反制措施，以阻止俄羅斯與北韓的進一步合作。韓國向來是全球主要武器生產國之一，美國等歐美國家和烏克蘭一直要求首爾當局提供軍事援助，但韓國迄今僅提供掃雷設備等非殺傷性的軍事設備。韓國總統尹錫悅的辦公室強調，如果北韓與俄羅斯簽署的防禦條約繼續推進，韓國將重新考慮提供武器給烏克蘭的可能性。儘管俄羅斯和北韓雙雙否認這些指控，但國際社會普遍認為，這顯示俄羅斯面對長期戰爭壓力下的絕望，最新加入北約組織的芬蘭總統史塔布在接受採訪時表示，這一發展顯示了俄羅斯在全球範圍內盟友的匱乏，依賴北韓和伊朗的軍事援助將使衝突進一步升級。此外，將於10月28日至31日前往中國進行國是訪問的芬蘭總統史塔布，預期也將告訴中國國家主席習近平，沒有烏克蘭的參與就不會有和平協議，同時還會呼籲中國，無論以什麼樣的形式，都不要協助俄羅斯，特別是不要提供可作為武器的軍民兩用原料和商品。