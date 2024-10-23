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愛爾蘭的「東南科技大學（South East Technological University，SETU）」看準新世代年輕人嚮往成為「網紅」，今年9月首次推出為期4年的「內容創作和社群媒體」學士學位課程，並迎來首批15名學生入學。課程主任麥柯米克（Irene McCormick）表示，在社群媒體上獲得影響力並與商業活動結合是一門嚴肅的學問，也是未來大勢所趨。綜合外媒報導，麥柯米克表示，東南科技大學之前便曾推出暑期速成課程班，找來TikTok用戶授課，結果原定30人的招生名額，竟吸引了350名申請者報名，讓學校發現學習如何當網紅確實擁有巨大需求，於是決定開發成正式的4年課程學士學位。具體的課程內容包括括創意影片、說故事心理學、企業研究、名人研究、數據分析和Podcast製作，以及如何將IG、TikTok和YouTube等社群平台上的線上形象與創意內容轉化為商業收入來源等等。麥柯米克強調，大多數學生從小沉浸在數位網路空間，但是當網紅需要擁有相應的技能與知識，是一門嚴肅的學問，通過實踐和理論了解如何在網路上與目標客群建立聯繫，如何打造個人品牌，如何將影響力變現，這些都是行銷的未來大勢所趨。學生們則表示，希望課程能幫助他們充分發揮自己的興趣和愛好，從美容時尚到娛樂體育，甚至到嚴肅的社會議題，在各層面發揮影響力。也有學生透露，當網紅不是個人志向，但是現在越來越多企業徵才時需要社群媒體的操作人員，學習相關知識，未來不當網紅也大有幫助。