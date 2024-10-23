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▲統一獅外野手林安可在台灣大賽G4重返先發打線，擔任指定打擊、打第五棒。（圖／記者葉政勳攝）

台灣大賽G4中信兄弟今（23）日作客台南棒球場踢館統一獅，兄弟先發打序進行微調，將前3戰擔任先發四棒的許基宏換下，改由陳子豪扛下兄弟四棒，這也是兄弟總教練平野惠一針對許基宏近期打擊狀況不佳所作出的變陣。台灣大賽前夕，兄弟將四棒重責大任交給許基宏。不過，許基宏在前3戰表現未如預期，12打數僅擊出1支安打，且未能貢獻打點，台灣大賽G3提前被換下，陳子豪代打敲出安打。今日台灣大賽G4是搶聽牌的關鍵戰役，平野惠一針對打線進行微調，他表示，短期賽必須做出果斷決定，陳子豪拿出表現回應了教練團的期待。至於統一獅方面打線變動較大，其中季後挑戰賽傷到腳跟的重砲林安可，此戰重返先發打線，打第五棒，獅隊總教練林岳平表示：「這是最後一場在台南的比賽，狀況好的球員都排上場，看看能不能打出一場好的比賽，林安可也表達自己可以先發。」第1棒：右外野 宋晟睿第2棒：中外野 岳政華第3棒：一壘手 陳俊秀第4棒：指定打擊 陳子豪第5棒：三壘手 王威晨第6棒：左外野 曾頌恩第7棒：游擊手 江坤宇第8棒：二壘手 岳東華第9棒：捕手 高宇杰先發投手：鄭凱文第1棒：右外野手 林佳緯第2棒：左外野手 邱智呈第3棒：中外野手 陳傑憲第4棒：三壘手 潘傑楷第5棒：指定打擊 林安可第6棒：一壘手 林益全第7棒：捕手 林岱安第8棒：游擊手 陳聖平第9棒：二壘手 林祖傑先發投手：郭俊麟