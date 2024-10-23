精品餐飲品牌JK STUDIO歐陸餐廳插旗林口三井OUTLET二館，以適合全年齡用餐為主題開設全新分店，亮點多多，包括大手筆斥資千萬元打造飯店級餐廳的高級舒適感外，餐飲方面有套餐及單點可供選擇，還首創「手機點餐+短影音菜色介紹」的點餐新模式，預料又將掀起一波林口餐廳打卡熱潮。
位於林口三井OUTLET二館一樓的JK STUDIO歐陸餐廳，是業主斥資千萬元裝潢的飯店級餐廳，餐廳內充滿現代與經典的融合。淺木色的牆面搭配弧形古銅鏽鏡，使得空間優雅且具層次感。流線設計結合時尚元素的胡桃木質家具，與柔和的燈光營造出溫暖舒適的氛圍，適合全家人輕鬆的用餐環境。還有地面上的拼磚，則為空間創造些許現代與復古的完美融合，處處都見用心。
餐廳空間寬敞，設有16人包廂，亦可拆分成兩個8人包廂。陽光灑進落地窗內，整體空間和諧、高雅且具質感，適合日常用餐、商務聚會、包廂預訂或活動包場。「JK STUDIO 歐陸餐廳」的絕佳品味與質感風格，擔任百貨門面當之無愧
至於餐飲方面，有套餐及單點可供選擇，經典波隆那肉醬麵、諾曼第豬排、法式油封鴨腿、肋眼牛排、和牛菲力和波士頓龍蝦麵等等，品項豐富又多元。另外，主廚貼心設計JK迷你餐，專門針對小朋友做料理規劃，讓大人與小孩都能共享JK STUDIO的好味道。一道道美味受歡迎的歐式料理，營造高級餐廳的享受，相對平價的體驗，絕對是物超所值的精品餐廳。
值得一提的是， JK STUDIO還是一家數位轉型最佳範例餐廳！近年來因應缺工問題，業者善用數位科技首創國內先例！「手機點餐+短影音菜色介紹」以浮窗畫面為概念，創下國內餐飲業點餐體驗新模式。業者不僅在餐廳經營上用心，更加懂得跟上時代腳步，利用短影音趨勢，積極整合線上、線下整體資源。官網：https://jkstudio.tw/訂位連結：https://reurl.cc/93m1Oj
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餐廳空間寬敞，設有16人包廂，亦可拆分成兩個8人包廂。陽光灑進落地窗內，整體空間和諧、高雅且具質感，適合日常用餐、商務聚會、包廂預訂或活動包場。「JK STUDIO 歐陸餐廳」的絕佳品味與質感風格，擔任百貨門面當之無愧
至於餐飲方面，有套餐及單點可供選擇，經典波隆那肉醬麵、諾曼第豬排、法式油封鴨腿、肋眼牛排、和牛菲力和波士頓龍蝦麵等等，品項豐富又多元。另外，主廚貼心設計JK迷你餐，專門針對小朋友做料理規劃，讓大人與小孩都能共享JK STUDIO的好味道。一道道美味受歡迎的歐式料理，營造高級餐廳的享受，相對平價的體驗，絕對是物超所值的精品餐廳。
值得一提的是， JK STUDIO還是一家數位轉型最佳範例餐廳！近年來因應缺工問題，業者善用數位科技首創國內先例！「手機點餐+短影音菜色介紹」以浮窗畫面為概念，創下國內餐飲業點餐體驗新模式。業者不僅在餐廳經營上用心，更加懂得跟上時代腳步，利用短影音趨勢，積極整合線上、線下整體資源。官網：https://jkstudio.tw/訂位連結：https://reurl.cc/93m1Oj