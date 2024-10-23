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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平生涯首次打季後賽，就闖進世界大賽，他目前的打擊狀態不錯，特別是在得點圈上的發揮特別亮眼。不過前洛杉磯天使隊總教練、過去也曾執教過大谷的Joe Maddon認為昔日子弟兵還有可以加強的部分，他對於大谷在世界大賽的期望是「稍微縮小好球帶設定」和專注於上壘。Maddon曾於2020年至2022年執教天使隊，他當時很支持大谷以「二刀流」身分在大聯盟出賽，近期他在上美國棒球播客節目《Foul Territory》時，主持人問他：「大谷需要做什麼才能贏得WS？你對他的期許是什麼？」之後Maddon指出，關於大谷在壘上有沒有人的打擊表現差異已經被很多媒體和球迷談論過。事實上，這也是很多媒體和前MLB名宿在節目上提到到過的事，既然對手越投越開、對決大谷的意願越來越低，他就，」Maddon如此稱讚大谷。「在昨天的比賽中（國聯冠軍戰G6），有一個打數是他不斷攻擊 High Fast Ball，，」Maddon再次指出選球的重要性，「如果他可以做出這方面的調整，就可以將比賽提升到下一個水平。」