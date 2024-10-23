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▲今（23）日一早Jerry就再次扮演成「大傑」，一大早十點就前往麥當勞排隊。(圖／翻攝IG@gorilla6667)

▲大傑一柱擎天的黑髮在隊伍中超顯眼。(圖／翻攝Threads@stein1211)

▲結帳時Jerry一柱擎天的黑髮直接掉落。(圖／翻攝IG@gorilla6667)

麥當勞與人氣動漫《獵人HUNTER×HUNTER聯名的盲卡包在今（23）日中午正式開賣，那你還記得提早兩天開啟「制約與誓約」，扮成大傑去麥當勞撲空的Jerry嗎？今（23）日他也準時在早上10點就前往麥當勞買到卡，結果在結帳時又遇上「最大危機」，逗樂現場其他排隊粉絲。網紅「大猩猩動物園」Jerry在21傍晚衝到麥當勞想買獵人套餐，卻不幸撲空的畫面已經在全台爆紅。而昨（22）晚他在社群上表示，自己會在23日晚上6點前往西門麥當勞買獵人套餐，當時就有不少粉絲疑惑，這樣不會賣不到嗎？結果今（23）日一早Jerry就再次扮演成「大傑」，一大早十點就前往麥當勞排隊，更對著鏡頭笑喊：「你們都被我騙到了吧！我早上十點就來了」。隨後在結帳時，「大傑」Jerry再次說出經典台詞：「啊啊啊啊～我要一個蛋捲冰淇淋加點獵人套餐」，這次的店員也淡定回應「請問要幾包」，Jerry則買了一包。沒想到下一秒換成其他客人疑惑問「請問這個角色有這樣叫嗎？」Jerry則無厘頭回應「可以跟你借十塊嗎？」沒想到下秒就迎來最大危機，一柱擎天的黑髮直接掉落。後來開卡環節，Jerry只抽到了雷歐力，沒有抽到自己最想要的大傑隱藏卡，因此宣布晚上6點將再次前往西門麥當勞。一系列影片曝光後，已再度引發大批網友笑瘋「頭髮掉下來那瞬間我笑瘋」、「只買一包也太『傑』省了吧」、「真的超好笑，借十塊的梗也套進來」、「我在現場一定會笑到崩潰」。