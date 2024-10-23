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▲蘋果M4晶片iMac有可能會在10月底前登場。（圖／官方提供）

▲iPad mini 7上週(10/15)在官網上架，部分地區已經開賣，台灣則尚未公布開賣日，同時下週可能還有iPad 11會上架，頗令人期待。（圖／翻攝Apple官網）

蘋果上週（10/15）突襲上架新款iPad mini 7，但10月新品外傳不只一樣，下週有可能還會有一系列蘋果Ｍ4最新晶片電腦推出，包含其中MacBook Pro、 Mac mini、iMac都有新品，另外，USB-C的巧控鍵盤、觸控板和滑鼠，也可能會跟著新電腦一起開賣。如果有想要買蘋果電腦的人可以等到下週，因為根據彭博社記者Mark Gurman透露，全新搭載M4晶片的Mac電腦將在下週亮相，推測新機登場的時間點最晚會在下週三之前，但應該不會有發表會，可能採用新聞稿或是影片公開。此外，除了M4晶片的電腦之外，入門款iPad 11也有望同步登場。傳聞4項新品🟡M4系列MacBook ProM4晶片將擁有10核心CPU，性能預料會比M3提升25%，提供16GB記憶體和512GB儲存空間，並配備多個Thunderbolt 4接口及HDMI插槽，可同時外接兩台螢幕，但在外觀設計與現有版本相似，沒有特別變化。🟡M4 Mac mini傳聞會是自2010年以來首次對Mac mini進行重大設計改版，全面移除USB-A端口，用USB-C取代，機身方面會比現有機型再小一些。處理器將搭載M4和M4 Pro兩種晶片，並支持硬體加速光線追蹤。🟡M4版本iMac外型上可能會延續上一代的設計，維持在24吋螢幕，想要等大螢幕iMac可能今年無望，處理器升級到M4晶片，相比於M3提升約25%的性能，記憶體標配16GB RAM，並可選擇升級至32GB。🟡入門款iPad 11主打學生族群的iPad系列，傳聞會繼續使用10.9吋螢幕，更能符合數位學習的需求，外型上應該沿用目前的風格，但不排除會有新色來提高商品的新鮮感。同時前後鏡頭都會有所提升。至於能不能支援Apple Intelligence，外界猜測可能性不高。