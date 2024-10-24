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▲Lisa高雄見面會座位圖，最貴票價8800元。（圖／光尚娛樂）

南韓女天團BLACKPINK成員Lisa（本名：拉莉莎瑪諾班）將於11月17日首度隻身在高雄與BLINK（官方粉絲名）約會，第一波售票於今（24）日下午3點至5點在KKTIX開放「國泰世華CUBE卡友」搶先購，卡友一人可買2張，歌迷們記得設好鬧鐘準時開戰，而這次「沒有實名制」、「不會有考題」，節省2步驟更好搶票！BLACKPINK曾來過台灣2次，分別是2019年3月在林口開唱；2023年3月登上高雄世運主場館舉辦萬人演唱會；今年雖然等不到Rosé、Jennie、Jisoo、Lisa四姝合體來台，但Lisa確定下個月11月17日隻身來台，在高雄巨蛋與萬名BLINK同歡。Lisa這次的高雄見面會採「2階段購票」，沒有實施實名制、不會有考題，粉絲可減少許多填資料的步驟，但購票前務必提前加入售票系統「KKTIX」並完成手機驗證，有KKTIX會員才可購買。而門票將於10月24日（四）下午3點至5點開放「國泰世華CUBE卡友」優先購買，輸入信用卡卡號前8碼即可驗證身分，每人限購2張；10月25日（五）下午3點全面啟售，每組KKTIX會員帳號則限購4張。Lisa屆時的表演歌單，令粉絲相當好奇，而她的個人單曲總計有5首：《LALISA》、《MONEY》、《ROCKSTAR》、《New Woman》、《Moonlit Floor》，後3曲有很高的機率在台「首唱」，或許還有可能帶來BLACKPINK的夯曲，歌迷可好好期待。演出時間：2024年11月17日（日）17：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）售票日期：2024年10月24日（四）15：00～17：002024年10月25日（五）15：00售票系統：KKTIX