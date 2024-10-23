我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘(右)與海軍司令唐華(左)簽署交船文件。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長黃正弘(左)致送船模給海軍司令唐華(右)。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於今(23)日，在該公司高雄廠，舉行海軍大武號救難艦交船儀式，將為我國海軍注入全新能量，擔任海軍艦艇及大型無動力平台的拖帶、海上遇險救難等任務，以提升海上救難能力。台灣國際造船公司舉行海軍大武號救難艦交船儀式，是由台灣國際造船公司董事長黃正弘主持，並在台灣國際造船公司總經理魏正賜、高雄市政府副秘書長張家興等人見證下，與海軍司令唐華簽署交船文件，完成交船，且致送船模給海軍司令唐華。台灣國際造船公司董事長黃正弘表示，國防部海軍建造的新型救難艦─大武軍艦，是以台東縣大武鄉為該艦命名，象徵整軍經武、我武維揚，發揚不畏艱難之精神，協助各型遇難目標，而大武軍艦與海軍已除役之大武艦同名，該艦曾先後參與定海、海南島及大陳轉進之役，於民國61年除役。黃正弘說，大武號新型救難艦主要是用來取代二次大戰時期，美國設計建造的大湖級救難艦與大同級遠洋拖船，現有的救難艦船齡都已超過70年，裝備老舊，且無法執行萬噸級船舶拖帶任務，因此，國防部海軍規劃籌建新型救難艦原型艦，並由台船公司承攬精進設計與建造業務，具有速度快、機動力佳、自動化作業能力高、拖帶拉力大等特性，遂行艦艇救難、拖帶及與水下失事物體打撈等任務，不易受操作安全及風力等因素限制，有利救難任務達成。黃正弘並說，大武軍艦為海軍推動國艦國造政策，委託台船公司建造之新型救難艦，於109年12月4日簽約，110年8月4日開工，112年3月27日下水，於今(23)日舉行交船典禮，正式交付給海軍。黃正弘指出，台船公司於3年多之建造過程，面臨全球新冠疫情肆虐、百年難遇之航運衝擊，以及傳統產業缺工極大之挑戰，但在台船公司和周邊承攬商全體人員努力下，逐一應變以克服各式困難，讓衝擊降至最低，該艦完成後，將為我國海軍注入全新能量，擔任海軍艦艇及大型無動力平台的拖帶、海上遇險救難等任務，並協助其他公務單位及民間船舶執行海上救難、聯合搜救、人道救援等任務。黃正弘並指出，該艦全長87公尺，最大模寬15.5公尺，滿載排水量3,250噸，滿載船速18節，其最大特色為全電力推進系統，搭配減速機及可變螺距車葉(CPP)，並配備動態定位系統，具艏、艉側推進器及伸縮式全向推進器等輔助推進裝置，另針對該型艦特殊任務裝載潛水作業系統、水下無人載具(ROV)及釋放回收系統。