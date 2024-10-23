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衛福部疾病管制署今（23）日公布國內新增2例本土登革熱個案(新北市中和區1例、彰化縣溪州鄉1例)，均有新北中和本土登革熱疫情風險區居住或活動史。彰化個案為今(2024)年彰化縣首例，感染登革熱第二型病毒，且發病前曾至中和風險區域活動，初步研判感染與現有新北中和新店群聚有關，疾管署將進一步定序確認。2位個案目前症狀已緩解或返家，相關接觸者均無疑似症狀或已採檢陰性。整起群聚將持續監測至11月21日。疾管署指出，防範疫情擴散，衛生單位已針對個案居住地及工作地周圍進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請醫療院所提高通報警覺；另彰化個案於潛伏期間曾至苗栗縣、雲林縣活動，該地衛生單位已展開相關防治活動。疾管署亦呼籲第二型病毒須注意非典型症狀(容易有腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀)，且重症及致死機率較高，籲請民眾需提高警覺並加強防範，配合衛生單位防治措施，並留意自身健康狀況，出現疑似症狀請儘速就醫，避免疫情擴散。疾管署統計，今年截至10/23下午4時累計239例本土登革熱確診病例(其中入夏後累計75例，病例分布新北市68例、臺北市及高雄市各2例、苗栗縣、彰化縣及花蓮縣各1例)；另今年累計230例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓30例及泰國28例。疾管署提醒，目前評估新北中和新店登革熱疫情緩降受控，惟潭美颱風將近，外圍環流將帶來北部大雨，後續造成積水可能導致病媒蚊孳生，請民眾颱風前先行將容器減量，颱風過後主動落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，降低病媒蚊密度，以免登革熱疫情反彈；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及早採取防治工作。