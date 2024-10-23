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▲李玟（左）幫剛入行不久的周杰倫首場大型個唱站台。（圖／YouTube）

▲▼周杰倫（上圖後、下圖前）、李玟最後一次在台灣同台表演。（圖／微博）

周杰倫（周董）將於12月5日起在台北大巨蛋連續舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，今（23）日近15萬張門票約5分鐘完售，連拓元售票系統的執行長都說「只有周杰倫才能超越周杰倫」。回顧亞洲流行樂天王第一場大型售票演唱會在22年前的桃園巨蛋，嘉賓為已故傳奇天后李玟（CoCo），CoCo後來相隔11年再次兩度幫周董巡演站台，也是兩人最後一次在台灣合唱。出道滿1周年的前3天、2001年11月3日，周杰倫在桃園市立綜合體育館舉行人生首場個人演唱會、「范特西」世界巡演，當時周董幫李玟量身訂做的經典曲〈刀馬旦〉剛發行，貴為國際巨星的CoCo為答謝周杰倫，答應擔任對方的演唱會嘉賓，李玟穿改良式和服，拖著病體和還是新人的周董合唱〈刀馬旦〉，還當場扒開周杰倫的衣服，讓全場粉絲欣賞他的精實胸肌，讓周董害羞不已。2013年9月7日，周杰倫在台北小巨蛋舉辦3場「摩天倫」世界巡迴演唱會，那年周董的地位已經不可同日而語，第二天場次的特別來賓為李玟，天后出場的那一刻，整棟小巨蛋歡聲雷動，兩人深情對唱〈屋頂〉，並闊別10多年合唱〈刀馬旦〉，周董在旁以Beat-Box伴奏，而李玟去年7月5日輕生離世，兩人同台畫面也成絕響。不少網友回味周杰倫、李玟最後一次的舞台演出，感傷地說：「永遠的刀馬旦」、「真的太精彩、無人能比」、「經典中的經典，絕響了」、「比雙J（周杰倫、蔡依林）合唱精彩，可惜看不到了！」周杰倫台北大巨蛋巡演門票今天中午開賣，杰威爾音樂透露，最高同時有89萬0583人上線，近15萬張門票約在5分鐘全數售罄，未來確定不會加場，而下午3點進行清票作業，近80萬人在線搶3000張剩餘票券，寫下過去拓元承辦的演唱會重新釋票以來，史上最高人數的紀錄。對於周杰倫首場台北大巨蛋演唱會的搶票盛況，拓元售票系統執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」