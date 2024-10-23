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NBA美國職業籃球2023-24賽季開幕戰今（23）日開打，洛杉磯湖人隊例行賽首戰以110：103擊敗明尼蘇達灰狼隊，這場比賽日籍球員八村壘大爆發，全場砍下18分，還在灰狼中鋒Rudy Gobert面前完成的一記「隔扣」，讓美媒也驚呼：「他羞辱了DPOY（年度最佳防守球員）」。八村壘這一場比賽作為湖人隊先發出戰，首節打不到兩分鐘就有精彩表現，他從右側急切切入禁區，面對NBA年度最佳防守球員得主Rudy Gobert直接騎扣對手，展現驚人運動能力。八村壘這一記灌籃受到受到國外媒體的關注，美國媒體《今日美國》以「八村壘羞辱了Rudy Gobert」為標題，對此大肆報導，其中提到八村壘是新任主帥JJ Redick進攻體系中的重要部分，也給予他這次灌籃高度評價。「Gobert在過去7個賽季中4次獲得年度最佳防守球員，在他面前扣籃絕非易事。但八村壘的運動能力很出色，當他自己創造的出手機會時，他有能力完成強而有力的終結。」該媒體如此寫道。而日本媒體東京媒體《東京體育》更是以《八村壘轟下18分大爆發！壓制最強守護神 暴扣成為全場焦點》為標題，指出八村壘在開幕戰表現亮眼，有機會在本季大展鴻圖。