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▲ 摩瑟大師史沃博達現場示範水晶雕刻。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.23）

▲「2024 摩瑟水晶永恆傳說特展」即日起至10/27於高雄漢來大飯店 1F Event Hall展出。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.23）

「摩瑟水晶」去年被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產名錄；今（2024）年，摩瑟吹製水晶大師斯德涅克．德羅布尼(Zdnenek Drobny)榮獲法國「藝術與文學騎士動章」，他是捷克首位以傑出的水晶吹製技藝，贏得騎士勳章的大師。這也是摩瑟繼2020年雷瑟大師(Tomáš Lesser)之後，第二位大師獲此榮銜。國裕精品執行董事欒慎寰表示，「2024 摩瑟水晶永恆傳說特展」即日起至10/27於高雄漢來大飯店 1F Event Hall展出，這一次特展，摩瑟走向精緻量稀的方向。其中，由雷瑟、史沃博達及賽林格，三位大師聯袂創作《水土交融》，運用雕刻的方式將這幅別具意義的名畫以水晶版本呈現。史沃博達創作全球限量的《風雨同濟》、《黎明女神》更是未演先轟動。《風雨同濟》是依十九世紀末畫作「暴風雨」來創作，史沃博達將圖案巧妙地刻在手工吹製的淺灰與透明套色的水晶花瓶上，以凸顯風強雨大的臨場感。而《黎明女神》則是以畫作「女神奧羅拉戰勝之夜」為範本，史沃博達必需在同一面水晶面上凸顯日夜反差之對比性，並以不同的拋光與雕刻的技法，創造明暗的光線感。最終，史沃博達以其高超的技巧，運用透明與黃晶的套色水晶成功地傳遞光明與昏之境。此外，法國「藝術與文學騎士勳章」得主雷瑟大師的新作《春之頌》，以及賽林格的《岩間聖母》、《維納斯之美》等皆是此次的重頭戲。摩瑟藝術總監楊・波杰克去年以《藍色迷惑》在捷克設計大展得獎後，2024年再度獲得EDIDA(ELLE國際裝飾設計獎)評審團的年度室內裝飾獎，並獻上他的獲獎系列作品《林間精靈》。他與2024年6月獲法國「藝術與文學騎士勳章」的水晶吹塑大師茲德涅克‧德羅布尼大師共同創作的《時代之光》，有雙大師的簽名及限量編號，也是這次展出的亮點。