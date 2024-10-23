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▲湯姆克魯斯（右）與潘妮洛普克魯茲合作《香草天空》也傳出假戲真做，美國票房勉強到1億美元，卻也沒賺到錢。（圖／摘自IMDb）

▲湯姆克魯斯（右）和蕾貝卡狄摩妮合演《保送入學》，戲外也曾交往，這部片在美國票房開出大紅盤，也讓他們兩個知名度和影壇行情暴漲。（圖／摘自IMDb）

走紅好萊塢超過30年的湯姆克魯斯，曾經推出過不少轟動全球的票房大片，然而他每次與女主角傳出「戲假情真」，賣座總是會踢到鐵板，尤其是和最知名的一任前妻妮可基嫚，兩人從合作定情到婚後一起拍片，總共3次在大銀幕上共同演出，每一回的票房都不如預期，永遠沒有大成功過。後來他與潘妮洛普克魯茲在《香草天空》也被傳出假戲真做，片子的賣座亦沒有特別亮眼。只有他尚未大紅大紫前和《保送入學》的蕾貝卡狄摩妮戲外擦出愛的火花，票房也開出大紅盤，讓他們兩個知名度都往上升。湯姆克魯斯走紅後有「緋聞魔咒」？只要跟合作的女星傳緋聞，那部片常常都不太會賣出理想的票房，也許是喜愛他的迷姐迷妹就不想花錢看他在電影裡跟他們的「情敵」大談戀愛。他與妮可基嫚首度攜手的《霹靂男兒》，從製作團隊、導演到情節走向，幾乎比照《捍衛戰士》複製，連片中的感情對象都找類似《捍衛戰士》那種比他身高要高的女星來擔任，來自澳洲、那時還無廣大知名度的妮可基嫚幸運中選，結果這部片子無論在美國還是台灣，票房都明顯不如預期，甚至還不及原本被認為不會再像前兩集一樣熱賣的《回到未來第三集》。當年湯姆克魯斯和《回到未來》系列的麥可福克斯原本聲勢相當，但《霹靂男兒》就是比《回到未來第三集》的票房要遜色一些。《霹靂男兒》沒有熱賣，湯姆克魯斯和妮可基嫚卻陷入熱戀，很快就結婚。往後兩人再度攜手，還多了「夫妻共演」的噱頭，且妮可的名氣也在急起直追，可惜第2度合作、在《遠離家園》扮演一對打破階級區別的戀人，片子裡愛得死去活來，觀眾依舊沒有感覺。該片在坎城影展盛大首映，影評給予的評價就不太妙，尤其他們扮演從愛爾蘭到美國發展的移民，愛爾蘭口音卻被嫌到不行，因而本來被期望是一部史詩大作，最後成了笑話。《遠離家園》的迴響，最後落得比《霹靂男兒》還差。到兩人最後一次合演的《大開眼戒》時，妮可自己都已經是好萊塢的一線大牌女星，片商也強打他們兩人在片中也演夫妻，卻有參加亂交狂歡派對的爭議內容，各方也試圖從情節去推敲他們實際婚姻的狀況，使得外界本以為，這部片應該會要大大轟動了，可惜依舊沒有，影評人雖然對某些部分不特別欣賞，大致上的評價還算不錯，可是票房比《遠離家園》又再往下滑落。湯姆克魯斯與妮可基嫚的婚姻，終於在進入21世紀宣告破局，湯姆克魯斯很快就和合演《香草天空》的潘妮洛普克魯茲傳看對眼，一起到各處宣傳這部片的時候，彼此也是「熱戀中」的樣子，這部片的美國票房勉強到了1億美元，因成本高達6800萬美元，完全沒有賺到錢。（好萊塢影片票房通常都要成本的兩倍以上才會開始賺錢）儘管湯姆克魯斯這回沒有碰到對他「毒性最強」的妮可基嫚，依舊不能在賣座上揮出漂亮的安打。倒是湯姆克魯斯在美國的成名作《保送入學》，他在片子裡飾演的男學生被蕾貝卡狄摩妮飾演的應召女迷得團團轉，戲外兩人也譜出一段戀曲，儘管未能有圓滿的結果，蕾貝卡直到近日談到和阿湯哥的這一段，對他還是讚譽有加。《保送入學》在美國的票房相當出色，連續好幾週冠軍，讓當時還非大牌的阿湯哥與蕾貝卡一下子成為搶手紅星，也是阿湯哥難得一回，與片中女主角真的談戀愛，卻沒有招來觀眾的反感，還能夠享受票房大勝的紅利，頗為可貴。