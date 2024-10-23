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明年度中央總預算卡關，民進黨今（23）日舉行中常會，據轉述，不少中常委在會中關切此事，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則形容，包含《選罷法》、《總預算》、《財劃法》案，在野黨行徑有如「民主政變」，即便民進黨有讓步，在野黨仍是鐵板一塊。民進黨今舉行中常會，據與會人士轉述，吳思瑤在會中表示，現在立院還要持續拆核彈，明天的總預算案協商，民進黨已做出讓步，但在野黨寸土不讓，若明天協商又未果，25日可能出現憲政惡例，總預算第六度被擋、創下非常不好的惡例。吳思瑤提到，朝野下午協商《選罷法》，看起來就是過水，在野黨將會在明天力推，執政黨雖然願意讓步、解決問題，但在野黨就是鐵板一塊，打算對抗到底。此外，綠委洪申翰也在會中提出對《選罷法》的憂心，質疑在野黨若跳過程序、直接表決通過會有後續效應，因此黨團星期五將祭出甲動，也希望立委能對該議題表態。綠委王世堅則提出，黨中央針對地方輿情的反應需與時俱進，不只要注重電話陳情與反應，網路輿情收集等也很重要。