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▲《妮波自由式》不僅探討愛情與性別的多樣性，尺度更是衝破台劇天花板。（圖／紅杉娛樂提供）

台劇《妮波自由式》昨（22）日搶先舉辦試片，引起不少影評人驚呼「絕對是史上尺度最大的台劇」。劇中，林思宇與炮友鍾政均的露骨性愛場景，以及莊凱勛對於SM的嘗試探索等，不僅展現了角色的性需求，也讓觀眾看到性愛與情感交錯的複雜性，開創台劇前所未見的極限。《妮波自由式》挑戰台灣觀眾對性與愛的刻板印象，劇中不僅探討愛情與性別的多樣性，導演許介亭表示，「想讓觀眾重新思考愛情與身體自主的定義」，因此毫不避諱描繪各式各樣的感情與性愛場景，試圖挑戰全台影視作品愛與性的天花板。為了還原劇本中的性愛場景，又要與過去台劇有所區別，劇組決定讓演員不打碼清楚地露點。許介亭表示：「在和編劇討論時，我們都認為性愛不應該再是閉口不談的禁忌話題，而是情感的一部分，我們的故事就是要展現這種坦誠的態度，不是單純的裸露或挑逗，而是藉由細膩且大膽的描繪，讓觀眾重新思考愛情與身體自主的定義。」選角團隊更是親自挑選露點演員，最終在眾多男優中挑出一位人選，該名男優更是以「勃大莖深的尺寸」獲劇組青睞。飾演Pony的林思宇是整部劇中唯一和男優有對手戲的演員，她笑著說：「男優在床上的專業領域絕對是完勝其他演員，他能夠自在的控制自己的身體，想要他給出幾分反應都可以，很專業也很敬業，令人印象深刻。」《妮波自由式》於昨日舉辦媒體試片與搶先口碑場，不少媒體與影評人皆驚呼「真的是台劇史上尺度最大」、「性愛鏡頭真的是台劇之最」、「超大膽拍攝手法讓人看到受不了」！本劇不僅探討愛情與性別的多樣性，更是清楚「三點全露」、毫不避諱地描繪各種情感與性愛場景，挑戰台灣影視作品愛與性的新高度。