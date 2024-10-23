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▲《致我的解離》即將迎來大結局，姜勳在劇中角色終於發現女主角有解離性人格障礙。（圖／姜勳 IG）

韓劇《致我的解離》（Dear Hyeri）在10月15日的第8集播出後創下了新的收視高峰，首爾地區收視率達4.1%，全國平均收視率為3.5%，吸引超過百萬觀眾收看 。在最新的第9、10集中，姜勳（Kang Hoon）與申惠善（Shin Hae Sun）所飾演的角色情感衝突達到高峰，姜周妍（姜勳飾）與朱恩浩（申惠善飾）的擁抱成為劇情的關鍵時刻，動人心弦的表演令觀眾深受感動。該劇下週即將播出大結局，主角之間的動態與情感糾結也成為觀眾關注焦點。在劇情中，姜勳飾演的姜周妍與朱恩浩的感情逐漸加深，然而朱恩浩的前男友鄭賢浩（李鎮旭飾）在這一刻目睹了兩人的擁抱，內心充滿了自責和矛盾。當周妍發現朱恩浩患有解離性人格障礙後，三角關係的情感走向變得更為複雜，觀眾們熱烈討論：「出現在警局的是恩浩還是她的另一人格朱惠利？」這些懸疑的情節讓劇迷們期待劇情的下一步發展。姜勳在《致我的解離》中的出色表現使他成為觀眾的焦點。他對角色情感的細膩詮釋，以及對複雜情緒的深刻演繹，都讓他收穫了大量好評。這一場戲中，姜勳將角色的內心掙扎表現得淋漓盡致，讓觀眾對劇情感同身受。隨著劇情的推進《致我的解離》收視率不斷攀升，姜勳與其他主要演員的精彩演出，成為劇集熱度上升的重要推手。