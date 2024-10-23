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▲雖然似乎是在確認愛妻楊謹華的火辣禮服會不會走光，但Ben毫不避諱鏡頭的舉動也被不少人笑說是「鹹豬手」。（圖／1shot.ins IG）

▲激動的Ben（左）看到老婆得獎甚至感動到直接落淚，楊謹華抓起老公的肩送上甜蜜一吻，高調放閃閃瞎所有人。（圖／1shot.ins IG）

▲楊謹華（右）與Ben在教堂中相識，交往3年後兩人在2018年低調結婚。（圖／翻攝臉書）

女演員楊謹華出道多年，今年終於以電視劇《不良執念清除師》抱走金鐘戲劇節目女配角獎的寶座，槓龜7年的她在入圍第8次金鐘後終於獲獎，激動上台時也忍不住落淚，而楊謹華的老公Ben也陪伴愛妻度過這個重要時刻，在梳化與慶功宴上都能看到他的身影。不過在這感人的時刻，卻有眼尖的粉絲發現，Ben在楊謹華梳化時，竟伸出手在她胸前的深V上游移，夫妻互動雖然超甜蜜，可是意外的「鹹豬手」也看得粉絲超害羞。楊謹華所屬的經紀公司「玩下娛樂」近來釋出她奪得最佳女配角獎前後的幕後花絮，老公Ben雖然在正式典禮並未到場，但在典禮前的梳化過程中卻一直陪伴楊謹華。楊謹華造型打理完畢後換上一襲黑色中空禮服，性感指數破表，不過此時Ben卻突然伸出手在她胸前游移，雖然似乎是在確認老婆的火辣禮服會不會走光，但毫不避諱鏡頭的舉動也被不少人笑說是「鹹豬手」。奪獎後的楊謹華返回公司參加慶功宴，見到括楊祐寧、張軒睿、温貞菱與其他工作人員，不顧時間已晚，依然堅持等她回公司慶功的模樣，感性的楊謹華再次激動的用手捂臉。正當在座同僚舉杯歡慶時，Ben也突然出場獻上擁抱，陪伴愛妻度過等待多年的喜悅時刻，激動的Ben甚至感動到直接落淚，比得獎的當事人哭得更兇，哭笑不得的楊謹華連忙上前安慰，現場眾人看著兩人恩愛甜蜜的模樣也忍不住起鬨狂喊：「嫁給他！嫁給他！」楊謹華也滿足在場所有人的期待，抓起老公的肩送上甜蜜一吻，高調放閃閃瞎所有人。楊謹華與Ben在教堂中相識，交往3年後兩人在2018年低調結婚，Ben雖然是經營石油公司的圈外人，但也相當理解妻子的工作，同齡的兩人總有說不完的話。在昔日的採訪中，楊謹華也分享兩人的相處模式，不只是夫妻，也是同班同學，未來也會以這樣的模式一起成長、相伴到老。在獲得本次金鐘獎後，她在台上發表感言時還特別感謝丈夫一路的支持，讓自己能無後顧之憂的去表演。雖然兩人結婚只有短短4年的時光，但彼此互信、互愛的相處模式也是娛樂圈中的模範夫妻之一。