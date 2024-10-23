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▲葉欲立外型出眾，原計劃以國民黨副主委身分勤跑地方，參選台中市北屯區市議員。（圖／翻攝葉欲立臉書，2024.10.23）

立委廖偉翔表哥、國民黨台中市黨部副主委葉欲立，遭女子指控網聊時性騷擾。今天上午他向媒體說明事發經過，透露自己3年來飽受壓力與恐懼；下午他發出聲明稿，強調其他人不該因自己受到任何政治影響，主動請辭副主委一職已經獲准。原計劃參選北屯區市議員的他，未來「將回到民間」。葉欲立本月初宣布將角逐北屯區市議員，日前被王姓女子向媒體投訴，曾表示欲與她發生性行為。葉欲立今（23）日主動面對媒體，表示事件發生在3年前，對方雖接受道歉，事後一邊對他展現好感、一邊將當時的截圖傳給他家人和工作場所，「我感到恐慌，不敢與她斷了連繫」、「3年來一直飽受壓力與恐懼」。葉欲立下午發出新聞稿，宣布「我已主動請辭台中市黨部副主任委員一職，並向敬愛的顏文正主委表達歉意，獲准離職」。葉欲立表示，今年7月主委交付任務，希望透過年輕一輩的努力，推動國民黨革新與進步。如今他主動請辭，是希望為黨內年輕人樹立榜樣，未來將回到民間，繼續為政黨及樸實、需要幫助的民眾貢獻力量。葉欲立說，儘管事件中他是受害者，但深知當初對女性的言詞並不妥當，也不符合年輕人的表率，自己將不斷自我改進與蛻變。未來不再針對此事做任何說明，懇請外界勿因他的個人事件，牽連工作單位或其他無辜人士，「他們不應因我的問題受到任何政治影響」。此外，他保留對當事人涉及各項觸法行為的法律追訴權。顏文正表示，自己這幾天在高雄，對於葉欲立捲入性騷風波，「個人覺得過程怪怪的」，會請他到黨部說明，至於葉欲立請辭一事，副主委是義務職，他表示尊重。