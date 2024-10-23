台灣麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》推出角色卡牌，今（23）日開賣各地門市幾乎掀暴動排隊人潮，人人豪邁一次加購20包角色卡，業者證實全台限量30萬包已經在開賣的3小時內完售，買不到的話不如到社交平台留言碰碰運氣，除了麥當勞在臉書和Threads各抽50組《獵人卡片收藏冊》，動畫代理商的木棉花在臉書和IG上舉辦抽將，日前被炎上的展榮決定哪裡跌倒哪裡站起來，決定將手上的公關品在Threads上送出。
🟡麥當勞FB (連結請點)隨機抽出50名
日期：即日起至10月27日，11月4日23:59前在本貼文下方公布50名得獎者。
方式：在本篇Facebook貼文@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加《獵人卡片收藏冊》抽獎，每人／每個Facebook帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。
🟡麥當勞mcdonaldstw Threads (連結請點) 隨機抽出50名
日期：即日起至10月27日，11月4日23:59前在本貼文下方公布50名得獎者
方式：在本篇Threads貼文@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加《獵人卡片收藏冊》抽獎，每個Threads帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。。
🟡木棉花FB(連結請點) 此篇Facebook貼文抽出3名
日期：即日起至10月27日，10月28日 23:59前抽出幸運兒，且公佈在此貼文的留言區。
方式：
1公開分享此貼文到個人Facebook頁面
2留言＠一位好友+留言寫下「你想跟哪位獵人角色一起同行(請自由發揮)」，此篇貼文每人／每個Facebook帳號僅限1次參加資格，請勿重複留言以免影響參加權益。
🟡木棉花IG(連結請點) 此篇Instagram貼文抽出2名
日期：即日起至10月27日，10月28日23:59前抽出幸運兒，且公佈在此貼文的留言區。
方式：
1公開分享此貼文到個人Instagram限時動態
2留言＠一位好友+留言寫下「你想跟哪位獵人角色一起同行(請自由發揮)」，此篇貼文每人／每個Instagram帳號僅限1次參加資格，請勿重複留言以免影響參加權益。
🟡展榮keelongxuThreads (連結請點)
方式：在留言的地方分享有多喜歡獵人即可。
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日期：即日起至10月27日，11月4日23:59前在本貼文下方公布50名得獎者。
方式：在本篇Facebook貼文@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加《獵人卡片收藏冊》抽獎，每人／每個Facebook帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。
🟡麥當勞mcdonaldstw Threads (連結請點) 隨機抽出50名
日期：即日起至10月27日，11月4日23:59前在本貼文下方公布50名得獎者
方式：在本篇Threads貼文@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加《獵人卡片收藏冊》抽獎，每個Threads帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。。
🟡木棉花FB(連結請點) 此篇Facebook貼文抽出3名
日期：即日起至10月27日，10月28日 23:59前抽出幸運兒，且公佈在此貼文的留言區。
方式：
1公開分享此貼文到個人Facebook頁面
2留言＠一位好友+留言寫下「你想跟哪位獵人角色一起同行(請自由發揮)」，此篇貼文每人／每個Facebook帳號僅限1次參加資格，請勿重複留言以免影響參加權益。
🟡木棉花IG(連結請點) 此篇Instagram貼文抽出2名
日期：即日起至10月27日，10月28日23:59前抽出幸運兒，且公佈在此貼文的留言區。
方式：
1公開分享此貼文到個人Instagram限時動態
2留言＠一位好友+留言寫下「你想跟哪位獵人角色一起同行(請自由發揮)」，此篇貼文每人／每個Instagram帳號僅限1次參加資格，請勿重複留言以免影響參加權益。
🟡展榮keelongxuThreads (連結請點)
方式：在留言的地方分享有多喜歡獵人即可。