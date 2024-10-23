我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部統計處今（23）日公布9月批發、零售及餐飲業營收，分別年增4.7%、3.2%及4.1%。而今年第3季批發業、零售業及餐飲業均創下「最強Q3」，批發業更是拿下「單季歷史新高」，全年有望再攻高。今年、去年中元節及中秋節均較去年提前，兩大節日落點不同，影響9月批發、餐飲、零售營收表現。今年9月批發業營收為1兆1,293億元，年增4.7%，為連續7個月正成長。但其中的食品、飲料及菸草批發業受到今年中秋節提前，再加上批發業必須提前備貨，部分營收反映在8月，導致9月出現0.1%的衰退。9月零售業營收為4018億元，年增3.2%。然而，食品、飲料及菸草零售業同樣受到今年中秋節提前，部分買氣提前於上月發酵，致營收年減4.3%。餐飲業9月受到中秋節聚餐效益，以及展店和促銷活動挹注，但同樣因中秋節較上年同月提早，部分禮盒採購商機提前於上月發酵，抵銷部分增幅，該月營收為846億元，年增4.1%。值得一提，汽車零售業9月營收為772億元，創下同月新高，年增10.9%；但同時間汽車掛牌數僅有3.6萬，屬於今年的低檔，較去年同期減少1.5%，呈現「汽車掛牌數減少，營收卻創新高」的怪象。對此，統計處副處長黃偉傑說明，這中間關鍵在於價格。他分析，近年汽車掛牌新增相對較多為電動車、進口車，這些都相較於傳統燃油車價格更高，而近期掛牌數出現萎縮，主因為國產車掛牌數減少9.8%。他進一步說明，政府近期推動「汽車零組件國產化」政策，造成汽車零組件需求大增而出現短缺，整車業則是因找不到代替品、驗證，所以整車業銷售也相對減少。但即便政策導致汽車零組件及整車業短期出現陣痛期，但長期可扶持國內汽車零組件產業，屬於「短空長多」。展望未來，據受查廠商對10月營運看法，按營收計算之動向指數批發業為48.8、零售業為51.3、餐飲業為57.6，顯示10月份批發業營收將較上月減少，而零售及餐飲業營收將較上月增加。統計處預估，10月批發業年增2.8%至5.8%、零售業年增1.7%至4.7%、餐飲業年增0.4%至3.4%。黃偉傑補充，雖然10月初因山陀兒颱風出現連續放假，按理說會影響到零售及餐飲業表現，但廠商反映10月屬於百貨公司周年慶旺季，所以抵銷颱風負面影響。