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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽上演睽違43年的東西岸豪門對決，由洛杉磯道奇出戰紐約洋基，儘管賽事尚未正式開打，但前西雅圖水手隊大物新秀Taylor Trammell已經確定會得到一枚冠軍戒指。由於他本賽季曾分別效力道奇和洋基隊，而無論哪支球隊最終奪冠，按照慣例，他都將收到屬於他的冠軍戒指。Trammell在今年春訓結束後被西雅圖水手釋出，隨後轉投道奇隊，為道奇隊出賽5場比賽後，再轉戰洋基隊，同樣出賽5場。目前他效力於洋基隊的小聯盟體系。根據大聯盟的慣例，所有在賽季期間為球隊出賽過的球員都有機會獲得冠軍戒指，因此無論道奇或洋基奪冠，Trammell都將拿到屬於自己的冠軍戒指。Trammell曾是大聯盟備受期待的新秀，於2020年被交易至水手隊。在西雅圖待了3個球季，期間表現平平，Trammell打擊率僅.168，合計擊出15支全壘打，儘管在防守和跑壘方面表現出色，但他始終未能在進攻端穩定發揮。今年在道奇與洋基隊的10場大聯盟出賽中，他打擊率僅.143，隨後被下放至小聯盟。無論誰贏誰輸，Trammell躺著拿冠軍戒指的案例並不罕見；2017年Teoscar Hernández僅為太空人出賽1場，便被交易至多倫多藍鳥隊，儘管未參與後續世界大賽，但太空人奪冠後，Hernández也獲得了一枚冠軍戒。Hernández曾表示，太空人送來的這枚戒指帶來的榮耀感有限，「我的夢想是參加世界大賽，為球隊贏得每一場比賽。」如今，Hernández效力於道奇隊，成為球隊的主力打者，有機會憑藉自己的實力，幫助道奇打下世界大賽冠軍，爭取大聯盟生涯真正自己打拚來的冠軍戒指。