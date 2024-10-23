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▲王齊麟（右）分享自己會根據星座運勢選衣服，李洋（左）則說如果贏球，就會連續好幾天做一樣的事情來維持運勢。（圖／東森綜合台 YT）

▲王齊麟（左三）、李洋（右三）登上《全民星攻略》。（圖／東森綜合台 YT）

奧運金牌羽球男雙組合李洋與王齊麟近日登上《全民星攻略》，與藝人六月、胡祖薇、賈斯汀、王齊碩同場錄影。李洋與王齊麟雖然已經不是現任搭檔，也分別有女友Susan、十元，但兩位男子的互動依然閃瞎眾人，互稱「大寶貝」與「甜心寶貝」，滿滿的粉紅泡泡讓曾國城都忍不住說：「我支持你們多元成家。」而說到兩人的默契，王齊麟開玩笑表示：「幸好李洋是我隊友，不然他的球路實在很刁鑽，打起來會很頭痛！」李洋聽後則幽默回應：「這感覺好像是稱讚又好像不是。」另外，王齊麟也爆料了李洋的迷信小習慣，甚至還幫助了他們拿下比賽冠軍。兩人從2018年搭檔至今年奧運結束，對彼此十分了解，節目中王齊麟爆料，李洋為了比賽勝利，曾連續15天吃同樣的食物，李洋對此笑著解釋：「只要第一天贏球，我就會不斷重複同樣的事。」這個迷信小習慣也幫助他們在泰國拿下三個冠軍。此外王齊麟也透露自己會根據摩羯座的運勢，來決定每日的穿搭色系，逗樂全場。來賓六月則分享了她在奧運期間，觀看李洋和王齊麟的比賽時，第一局輸了之後，因為擔心自己「帶賽」害他們輸掉比賽，六月立刻關掉電視，結果李洋和王齊麟順利拿下金牌，讓她笑稱：「這是我的功勞！」無厘頭的言論被主持人曾國城吐槽，開玩笑要製作單位慎選來賓。這次是李洋與六月首次參加《全民星攻略》，六月坦言與李洋在節目開始前有些緊張，因為都沒有參加過這種錄影，不知道該說什麼。結果在搶答環節，六月的勝負心爆棚，還沒按鈴就直接說出答案，反而幫助另一位來賓胡祖薇搶得答題權，被曾國城狠虧：「你是不是以為自己在家看電視啊？」現場氣氛輕鬆愉快。