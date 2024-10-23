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中美科技戰之下中國科技大廠華為遭美國制裁，但在週二（22）晚間華為宣布發表全新純血鴻蒙作業系統「Harmony OS 5.0」，這不僅是中國首個全端自主開發的操作系統，也被視為繼蘋果iOS和安卓Android後全球第3大手機作業系統，象徵中國打破由歐美主導的手機操作系統格局。據《央視新聞》報導，華為22日的新品發佈會上正式推出原生鴻蒙操作系統（HarmonyOS NEXT），華為常務董事、終端BG董事長余承東稱，「純血鴻蒙」從內核到系統框架，全面實現自主研發，不再依賴AOSP（安卓開放源代碼計劃）部分代碼，從而實現了核心技術的自主可控、安全可靠。余承東表示，新系統在續航時間、安全和隱私保護等方面均處於行業領先地位，與此前版本不同，原生鴻蒙的發佈代表華為鴻蒙系統徹底擺脫了對安卓系統的依賴，真正實現了獨立自主。這一新系統的流暢度、性能以及安全性都得到大幅提升，並且已經有超過15000款鴻蒙原生應用和元服務上架，覆蓋辦公、行業應用等多個領域，進一步推動了鴻蒙生態系統的建設。他強調，華為用10年的時間，實現了歐美同行30多年才達到的成果，這是操作系統領域的全面突破，目前已有超過1.5萬個鴻蒙原生應用和服務上架，覆蓋18個行業，流暢度提升30%，為中國3800萬家企業提供通用辦公應用服務。此外，華為的最新旗艦手機Mate 70也將預裝HarmonyOS NEXT正式版，據華為供應鏈人士透露，Mate 70系列已經量產，並預計於11月正式上市。這款手機搭載的全新鴻蒙系統預計將大幅提升多工處理能力和整體性能，引發市場的高度期待。自鴻蒙系統發布以來，經過四代升級，鴻蒙生態設備已超過9億台，並吸引了254萬名開發者參與，應用開發服務的月調用次數高達827億次。華為也通過「耀星計畫」投入超過人民幣70億元，持續激勵鴻蒙原生應用與技術創新，進一步完善鴻蒙生態體系。