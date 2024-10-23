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▲孫儷為雜誌拍攝時尚大片，她穿上深V禮服看起來十方優雅。（圖／孫儷微博）

▲孫儷換上西裝套裝，展現俐落造型。（圖／孫儷微博）

▲孫儷的兒子「等等」看完照片後，特地叮囑：「媽媽，你頭髮的長度剛剛好，不能再長，也不能再短了。」（圖／孫儷微博）

▲近日有粉絲目擊《執迷》劇組似乎已經正式復拍。（圖／西山十二街微博）

大陸女星孫儷日前與吳慷仁合作新劇《執迷》，期間傳出孫儷因質疑吳慷仁的政治立場而罷演，不過消息未受證實，孫儷至今也沒有針對此事發聲。昨（22）日孫儷首度在微博發文，她曬出一系列美照，並透露13歲兒子看完照片後則叮囑：「媽媽妳頭髮的長度剛剛好，不能再長，也不能再短了！」孫儷昨日在微博曬出多張為時尚雜誌拍攝的封面照，畫面中她換上不同風格的造型，有展現高雅氣質的亮片深V禮服，也有俐落的西裝套裝。此外，孫儷在文中透露，13歲兒子「等等」看完後照片後表示：「媽媽，妳頭髮的長度剛剛好，不能再長，也不能再短了！」母子的互動相當逗趣，也可看出孫儷絲毫不受外界風波影響。而近日有粉絲指出《執迷》劇組已經復拍，並po出疑似孫儷與吳慷仁的同框畫面，畫面中2人在雨中共撐１把傘，地點位在窄巷內，兩側有綠樹、草皮植栽旁邊，前方還有工作人員操作攝影機。原po也提及劇組從早上拍到晚上，不過社區居民與保安都不知道此事。