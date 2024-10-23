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▲球迷陸續入座，包含內野都是橘海一片，右外野也都是一整片統一獅球迷。（圖／記者潘毅攝）

▲右外野仍有許多黃衫軍象迷的身影，百萬象迷的力量依舊強大。（圖／記者潘毅攝）

中職台灣大賽Ｇ4今（23）日在台南棒球場舉行，由於前三場都在台北大巨蛋舉行，第三場統一獅雖然是主隊，但百萬象迷的威力難擋，球場內黃海一大片，直接反客為主。不過23日回到統一獅真主場之後，內野呈現一片橘海，只有零星象迷出現，左外野的「黃衫軍」象迷範圍也明顯縮小。台灣大賽打完前三場，目前中信兄弟以 2:1 暫時領先，因此今（23）日在台南的 G4 就成為關鍵一役，究竟是中信兄弟能夠搶先聽牌，又或是統一獅能扳平戰局，對後續的比賽走勢有很大的影響力。此外，G4也是本次台灣大賽唯一且最後一場在台南棒球場舉辦的賽事，後續的G5至G7都將在中信兄弟的主場台中洲際棒球場舉行。因此G4台南場的比賽1萬張門票在16日當天開賣1小時就已售罄，今（23）日下午開始台南棒球場外就已經出現大量獅迷在現場等待，截至晚間6點15分，球場內球迷已經陸續入座，包含內野都是橘海一片，右外野也都是一整片統一獅球迷，左外野則是一小片黃海與橘海相間。這樣的情況跟前一場在台北大巨蛋的比賽相對起來，可以說統一獅終於回到了，球迷的應援是否能讓統一獅球員們掃去上一場中信10:0完封的低潮，也成為一大看點。