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星宇航空將於本（10）月25日掛牌上市，台灣虎航也將在11月5日舉辦改列上市前業績發表會，今（23）日航空四雄股價二漲二跌，星宇航空收盤價59.7元，漲幅0.68％、虎航收盤價為59.7元，漲幅0.34％；長榮航空收盤價37.05元，跌幅1.46％、華航收盤價21.65元，跌幅0.69％。星宇航空今年上半年營收163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元；9月營收28.2億元，年增61.6%，為同期新高，累計今年前9月營收259.3億元，年增62.5%，亦創歷史新高。第3季營收為95.95億元，同比增加58%，創下單季新高。今（2024）年前3季合併營收達到259.27億元，同比增長62.5%，創歷史最高紀錄。台灣虎航受惠於國人旅運需求強勁，第三季營收達44.22億元、年增約24%，在暑假旺季加持下、創下歷史單季新高紀錄，將在11月5日舉辦改列上市前業績發表會，同時在轉上市前，入選統一價值成長ETN（020018）最新成分股，將自10月21日盤後生效。