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▲陸夏化身恐怖雕刻家，於劇中學習巫術、復刻情人，更將前男友張軒睿囚禁在密室。（圖／LINE台灣提供）

▲陸夏首次挑戰飾演反派。（圖／LINE台灣提供）

陸夏在原創影集《黑盒子》中的第四單元《造物獄》中飾演雕刻家小雯，和前男友張軒睿有許多愛情糾葛，還將對方關在密室，讓張軒睿害怕說，即便殺青了，總覺得還有一部分的自己被關在密室中出不來。陸夏在劇中飾演的小雯，大學時因強烈的佔有慾及脫序舉動，導致男友志偉（張軒睿 飾）憤而提出分手，多年後兩人再次巧遇，卻發現對方已經擁有新女友（邱偲琹 飾），她因此由愛生恨、甚至想藉由巫術挽回昔日戀情。為刻畫出人物鮮明的形象，《造物獄》邀請張軒睿擔任男主角，一是觀眾對於他大男孩形象並不陌生，非常符合故事剛開始大學生的設定，二是因為他的陽光氣質出眾，演出故事中段受囚禁後人格產生變化，更能呈現出強烈的反差。而陸夏時而瘋癲、時而甜美的表演風格，更是小雯的不二人選，完美呈現出恐怖情人從單純渴望愛情，到後來因「愛」與「佔有」，導致一連串瘋狂行為，最終擁抱人性黑暗的過程。本次雖然是陸夏首次嘗試飾演反派角色，但是她眼神中渾然天成地流露出銳利且帶有恐怖殺氣的神情時常讓張軒睿與邱偲琹感到不寒而慄，當被問及開拍前是否有特別練習，陸夏表示：「其實事前沒有特別著重在眼神上的練習，拍攝時只想著自己不恐怖、一切都是對方不好、都是他對不起我，情感就會自然流露。」張軒睿在劇中一人分飾二個自己，一位是「志偉」本尊與另一位則是其分身，談到拍攝過程遇到的最大挑戰，他興奮表示：「在兩個角色間互換，對我而言極具挑戰。演出分身時，因為角色的設定，全程需要跪著演出，不管在生理或心理層面都有許多要克服的地方。另外，因為角色長期被囚禁，加上情感的糾結扭曲，即使殺青了，我總覺得一部份的自己，好像永遠被關在劇中的地下室了！」