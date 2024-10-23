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立法院內政委員會今（23）日進行《公職人員選舉罷免法》修正草案協商，國民黨立委許宇甄提案，要求罷免連署時，要附上身分證影本，但民進黨立委質疑是要刁難民眾，且今天才黨團協商，立法院長韓國瑜明也要針對此案召集協商，國民黨只想過水，禮拜五就想表決強行通過，最後朝野無共識，只能散會。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤發言先質疑，今天黨團層級的協商都還沒開始，韓國瑜就發明天的協商通知，選舉罷免是《憲法》賦予民眾的權利，立委要修法也應充分討論，國民黨卻不願在委員會充分討論，只想急著闖關。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇反駁，過去內政委員會2度初審《選罷法》，但民進黨立委霸占主席台，甚至民進黨立委黃捷還自行開鎖進會議室，是民進黨不願意討論法案，且民進黨立委蔡易餘、吳秉叡也都曾提案修法，要求罷免連署應更嚴謹，不知道民進黨在怕什麼。民進黨立委張宏陸說，若擔心連署造假，那公投連署也會遇到問題，《公民投票法》也應一起討論修法，否則再加上《總統副總統選舉罷免法》，國內有三種不同連署制度，相當混亂。民進黨立委洪申翰也說，民進黨要修《公投法》，避免連署浮濫，但國民黨主席朱立倫卻反對。朝野協商無進展，民眾黨立委麥玉珍先離席，接著王鴻薇等人也因超過下午5點半的法定開會時間，一一離席，擔任主席的國民黨團書記長林思銘讓民進黨立委暢所欲言，不過因只剩綠委在場，無法達成共識，等綠委都發言結束，林思銘就宣布散會，綠委也立刻拿出標語，抗議藍白要沒收罷免。