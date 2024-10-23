中職台灣大賽G4今（23）日移師台南棒球場，中信兄弟推派資深土投鄭凱文掛帥先發，迎戰統一7-ELEVEn獅先發郭俊麟，首局上兄弟在兩出局後發動攻勢，陳子豪、曾頌恩先後安打送回2分，但猛獅打線首局下馬上反擊，單局5支安打攻下3分，目前3局打完統一獅3：2逆轉超前中信兄弟。
首局上兄弟在兩出局後，陳俊秀從郭俊麟手中敲出二壘安打，開啟球隊氣勢，陳子豪適時安打先馳得點，接著王威晨、曾頌恩接連安打再下一城，兄弟2：0領先統一獅。此外，兄弟教頭平野惠一在陳子豪打擊上前抗議，成為比賽的小插曲。
在全場獅迷應援下，首局下獅隊馬上反攻，陳傑憲擊出中外野深遠二壘安打，邱智呈快馬加鞭從一壘直衝本壘，先追回1分，雖然潘傑楷遭到三振出局，但下一棒重返先發的林安可掃出平飛安打，貢獻1分打點扳平戰局，隨後林益全、林岱安接連安打再下一城，獅隊3：2逆轉超前。
中信兄弟先發打序：
第1棒：右外野 宋晟睿
第2棒：中外野 岳政華
第3棒：一壘手 陳俊秀
第4棒：指定打擊 陳子豪
第5棒：三壘手 王威晨
第6棒：左外野 曾頌恩
第7棒：游擊手 江坤宇
第8棒：二壘手 岳東華
第9棒：捕手 高宇杰
先發投手：鄭凱文
統一獅先發打序：
第1棒：右外野手 林佳緯
第2棒：左外野手 邱智呈
第3棒：中外野手 陳傑憲
第4棒：三壘手 潘傑楷
第5棒：指定打擊 林安可
第6棒：一壘手 林益全
第7棒：捕手 林岱安
第8棒：游擊手 陳聖平
第9棒：二壘手 林祖傑
先發投手：郭俊麟
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在全場獅迷應援下，首局下獅隊馬上反攻，陳傑憲擊出中外野深遠二壘安打，邱智呈快馬加鞭從一壘直衝本壘，先追回1分，雖然潘傑楷遭到三振出局，但下一棒重返先發的林安可掃出平飛安打，貢獻1分打點扳平戰局，隨後林益全、林岱安接連安打再下一城，獅隊3：2逆轉超前。
中信兄弟先發打序：
第1棒：右外野 宋晟睿
第2棒：中外野 岳政華
第3棒：一壘手 陳俊秀
第4棒：指定打擊 陳子豪
第5棒：三壘手 王威晨
第6棒：左外野 曾頌恩
第7棒：游擊手 江坤宇
第8棒：二壘手 岳東華
第9棒：捕手 高宇杰
先發投手：鄭凱文
統一獅先發打序：
第1棒：右外野手 林佳緯
第2棒：左外野手 邱智呈
第3棒：中外野手 陳傑憲
第4棒：三壘手 潘傑楷
第5棒：指定打擊 林安可
第6棒：一壘手 林益全
第7棒：捕手 林岱安
第8棒：游擊手 陳聖平
第9棒：二壘手 林祖傑
先發投手：郭俊麟