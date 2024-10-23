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中職台灣大賽G4今（23）日移師台南棒球場，中信兄弟推派資深土投鄭凱文掛帥先發，迎戰統一7-ELEVEn獅先發郭俊麟，首局上兄弟在兩出局後發動攻勢，陳子豪、曾頌恩先後安打送回2分，但猛獅打線首局下馬上反擊，單局5支安打攻下3分，目前3局打完統一獅3：2逆轉超前中信兄弟。首局上兄弟在兩出局後，陳俊秀從郭俊麟手中敲出二壘安打，開啟球隊氣勢，陳子豪適時安打先馳得點，接著王威晨、曾頌恩接連安打再下一城，兄弟2：0領先統一獅。此外，兄弟教頭平野惠一在陳子豪打擊上前抗議，成為比賽的小插曲。在全場獅迷應援下，首局下獅隊馬上反攻，陳傑憲擊出中外野深遠二壘安打，邱智呈快馬加鞭從一壘直衝本壘，先追回1分，雖然潘傑楷遭到三振出局，但下一棒重返先發的林安可掃出平飛安打，貢獻1分打點扳平戰局，隨後林益全、林岱安接連安打再下一城，獅隊3：2逆轉超前。第1棒：右外野 宋晟睿第2棒：中外野 岳政華第3棒：一壘手 陳俊秀第4棒：指定打擊 陳子豪第5棒：三壘手 王威晨第6棒：左外野 曾頌恩第7棒：游擊手 江坤宇第8棒：二壘手 岳東華第9棒：捕手 高宇杰先發投手：鄭凱文第1棒：右外野手 林佳緯第2棒：左外野手 邱智呈第3棒：中外野手 陳傑憲第4棒：三壘手 潘傑楷第5棒：指定打擊 林安可第6棒：一壘手 林益全第7棒：捕手 林岱安第8棒：游擊手 陳聖平第9棒：二壘手 林祖傑先發投手：郭俊麟