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▲粉絲在臉書「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」幽默留言。（圖／活動「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」 臉書）

▲網友直接曬出大巨蛋的剖面圖，為了周杰倫演唱會瘋狂發揮創意。（圖／活動「「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」臉書）

天王周杰倫即將於12月在台北大巨蛋舉辦4場盛大演唱會，今（23）日中午12點，15萬張門票正式開賣，不出意料，瞬間全數售罄，讓無數粉絲感到遺憾。面對如此火爆的票務情況，竟有粉絲在臉書發起了「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動，迅速吸引超過5.2萬人響應，在網上掀起了一陣討論熱潮。活動發起者於12月5日創建了名為「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的臉書活動，雖然強調這只是單純的搞笑活動，並呼籲粉絲們「請透過正規管道購票，切勿購買黃牛票，更不要真的爬下水道。」即便如此，該活動還是引起了大批網友參與和討論。不少粉絲紛紛加入討論，留言充滿創意與幽默，有人表示：「請問現在挖新的下水道，演出前能趕上嗎？」更有粉絲笑言：「我裝備都準備好了，搶不到票就只能爬下水道了！」甚至有瞬間引來數百人按讚，還有人配合表示：「先熟悉動線」、「謝謝大大無私分享」、「太專業了吧，該不會真的要團購青蛙裝吧？」今日中午12點，周杰倫演唱會門票正式開賣，但由於網站大塞車，許多人經過長時間的等待後才看到「完售」字樣。售票平台隨後公告門票售罄，並表示系統將於下午3點進行對帳釋出票券。然而，票券再度上架後依然瞬間賣光，粉絲們紛紛留言希望周杰倫能再加開場次。