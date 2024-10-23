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▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭在喀山出席金磚峰會進行雙邊會晤。（圖／美聯社／達志影像）

新一屆金磚國家領導人峰會（BRICS Summit 2024）於俄羅斯喀山舉行，這次峰會吸引了包含習近平、蒲亭等超20個國家的領導人，不僅是俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，近年難得的國際舞台，更顯示該集團在全球影響力的擴大。對此，當局也嚴陣以待祭出高規格維安措施，不僅徹底封街、禁止商店販賣酒精飲料，就連行動網路也受到限制。本次金磚國家峰會於10月22日至24日舉行，在為期三天的峰會期間，俄羅斯中部韃靼自治共和國首府喀山（Kazan）實施了嚴密的維安措施，多條主要道路被封閉，當地公共交通路線調整，由於會場就在市中心，因此市區多間咖啡廳、博物館也暫停營業，甚至規定部分區域禁止售賣酒精。當地居民對此就表示，路上可以看到大批交通警察設置路障，還有制服警員日夜巡邏，「這一切都是為了我們的安全，畢竟這裡有大事正在發生」，也有民眾稱封街、餐停不營業都還好，惟行動網絡連接受到限制影響了他們的日常生活，但大多數人在接受媒體訪問時仍稱理解這一切是為了國家安全和確保峰會的順利進行此次峰會被克里姆林宮稱為俄羅斯「有史以來舉辦的最大外交活動」，金磚集團除了原有的巴西、俄羅斯、印度、中國、南非五國外，還新增了沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗和衣索比亞等成員國。而包括土耳其、阿塞拜疆、馬來西亞在內的多國也正式申請加入，顯示該集團對全球南方國家的吸引力正在增強。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在開幕式上強調，忽視全球南方和東方國家與金磚國家合作的巨大利益是錯誤的，他強調現在已經有超過30個國家表達了加入金磚集團的意願，而本次峰會預期將和多名與會國家領導人，包括中國國家主席習近平、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩等人討論全球目前的地緣政治問題，包含中東局勢、俄烏戰爭等。