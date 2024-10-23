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統一企業集團上（9）月宣布正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，今（23）日再發重訊「決議認購網路家庭國際資訊股份有限公司私募普通股」，持股比例30%。統一企業今日公告，董事會決議參與認購網路家庭國際資訊股份有限公司（PChome）擬發行之私募普通股 61,694,120股。後續待 PChome 股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有 PChome 全數已發行股份之 30%，並取得 2 席董事席次。統一企業看好未來電子商務的發展態勢，將持續進行相關投資，本次認購 PChome 私募普通股即是如此考量。統一集團未來也將持續伺機投資相關產業，以迎接未來數位經濟時代來臨。網家表示，今日董事會決議通過私募普通股案，引進統一參與認購其私募普通股，而此次私募普通股案總共將發行61,694,120股，約佔網家增資後已發行股份30%，但實際定價日及實際私募價格，將提請股東臨時會授權董事會依市場狀況訂定之，此次引進統一企業參與網家私募，可望為公司帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。網家預計將於2024年12月19日召開股東臨時會。