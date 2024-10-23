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文化部與財政部為了鼓勵國內圖書業者，2021年達成共識，修訂《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》，圖書業者向文化部申請可免除營業稅5%。然而，國內卻有8家圖書經銷商聯合維持折扣，限制下游通路交易條件，被公平會盯上，今（23）日裁定違反聯合行為，合計開罰120萬元。涉案的圖書經銷商包括聯合發行、大和書報圖書、楨彥、紅螞蟻圖書、創智文化、易可數位行銷、旭昇圖書、吳氏圖書等8家。其中，聯合發行規模較大，銷售《全知讀者視角》、《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙》等書籍。公平會副主委陳志民受訪表示，圖書經銷商屬於書籍批發業，負責銷售書籍給底下的書店，相當於書籍的批發商。而當初文化部及財政部給予圖書業者享有5%營業稅面稅額，是要鼓勵我國文化事業經營，理論上業者省下成本，應該可讓消費者享有更多優惠，買到便宜書籍。但公平會發現，實際狀況是這8家我國主要圖書經銷業者透過出席會議、同業聯繫或取得相關會議簡報等方式，達成交易折扣免稅後維持不變共識，舉例像是業者聯名7折含稅者，免稅後為7折免稅；7折稅外加者，免稅後即為7.35折。這些經銷商也以書面、LINE或電話告知下游通路維持交易折扣，目的在表明相關交易折扣調整方式產業已達成共識，避免下游通路向其等協調換約及議價，「這些經銷商聯合起來，把免稅利益留給自己。」公平會表示，我國書店通路多為中小型經營書店，進書管道高度仰賴經銷業者，8家圖書經銷業者合意維持原交易折扣不變，已影響下游通路之進書成本，限制圖書市場之競爭，屬於聯合行為，影響到消費者權益。這種書商聯合行為持續一段時間，公平會依照《公平交易法》開罰，裁處聯合發行80萬元、大和書報20萬元、楨彥公司及紅螞蟻各10萬元，合計開發120萬元。至於為何罰則有分輕重，以及4家書商未被開罰。陳志民解答，公平會清楚文化圖書產業經營辛苦，再加上經銷商之間主導聯合行為的比重有所差異，以聯合發行主導性最高，但他強調4家未被開罰書商並非沒違法，只是考量經營規模決定不裁罰。公平會提醒，近年實體圖書之大環境經營不易，擴大閱讀人口，推廣書香共讀是各界努力的目標，但業者仍要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，勿與其他業者共同決定交易條件，切記「讀者開卷有益，業者合意有害」。