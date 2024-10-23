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2024-25賽季東亞超級聯賽(EASL)，台灣的2支球隊正式迎來賽季首戰，桃園璞園領航猿前進韓國踢館水原KT音速彈；至於新北國王則在主場新莊體育館迎戰澳門黑熊。本場國王與黑熊隊的比賽，，順利收下本屆東超首勝。新賽季的東超聯賽從。而新北國王在小組賽上則被分在B組，組內的對手則有澳門黑熊（澳門）、琉球黃金帝王（日本）馬尼拉電器（菲律賓）以及釜山KCC宙斯盾（韓國）。而國王隊本場對陣澳門黑熊的賽事，仍然受到傷兵眾多影響，今天國王僅登錄9名球員，，本土球員則包括林書豪、林書緯、蘇培凱、陳俊男、李愷諺、蘇士軒6名球員。此戰國王上半場得分多半集中在洋將身上，，沃許本也有11分演出，林書豪半場打完攻下7分；至於澳門黑熊方面，洋將Jeantal Cylla是表現最出色的球員，半場攻下15分，阿提諾得到12分，半場打完黑熊暫時以55：49領先。雙方易籃再戰後，第三節比分持續緊咬，，比賽剩下1分31秒時他再度飆進關鍵三分外線，也幫助黑熊將分差拉開至17分差距，終場黑熊就以109：97擊敗國王，順利在客場搶下寶貴勝利。至於領航猿前進韓國踢館水原KT的賽事，三節打完猿隊原先僅以66：63取得些微領先，但來到決勝節則是成功反客為主，，首場東超賽事就順利收下勝利。此戰領航猿，射手伯朗（Alec Brown）貢獻25分9籃板4助攻，本土選手部分，後衛白曜誠得到16分，盧峻翔挹注7分。