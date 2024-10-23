2024-25賽季東亞超級聯賽(EASL)，台灣的2支球隊正式迎來賽季首戰，桃園璞園領航猿前進韓國踢館水原KT音速彈；至於新北國王則在主場新莊體育館迎戰澳門黑熊。本場國王與黑熊隊的比賽，黑熊靠著洋將Jeantal Cylla攻下全場最高3分，以及決勝節後衛Damian Chongqui也站了出來，終場黑熊就以109：97擊敗國王，順利收下本屆東超首勝。
本季東超規模擴增 從8隊增至10隊
新賽季的東超聯賽從上季的8支球隊，增加了的澳門黑熊以及香港東方2支新面孔，總隊伍數來到了10隊規模。而新北國王在小組賽上則被分在B組，組內的對手則有澳門黑熊（澳門）、琉球黃金帝王（日本）馬尼拉電器（菲律賓）以及釜山KCC宙斯盾（韓國）。
而國王隊本場對陣澳門黑熊的賽事，仍然受到傷兵眾多影響，今天國王僅登錄9名球員，洋將部分最終選擇派出沃許本（Jason Washburn）與曼尼高（Kenny Manigault）攜手，搭配上新加盟的亞洲外援桑尼（Sani Sakakini），本土球員則包括林書豪、林書緯、蘇培凱、陳俊男、李愷諺、蘇士軒6名球員。
此戰國王上半場得分多半集中在洋將身上，桑尼初次穿上國王隊球衣，就展現出相當全能的身手，半場他攻下全隊最高15分，沃許本也有11分演出，林書豪半場打完攻下7分；至於澳門黑熊方面，洋將Jeantal Cylla是表現最出色的球員，半場攻下15分，阿提諾得到12分，半場打完黑熊暫時以55：49領先。
國王決勝節失守 東超首戰出師不利
雙方易籃再戰後，第三節比分持續緊咬，然而在比賽決勝節黑熊背號2號的後衛Damian Chongqui跳了出來，個人屢屢撕裂防線切入國王禁區，並多次要得分數，比賽剩下1分31秒時他再度飆進關鍵三分外線，也幫助黑熊將分差拉開至17分差距，終場黑熊就以109：97擊敗國王，順利在客場搶下寶貴勝利。
至於領航猿前進韓國踢館水原KT的賽事，三節打完猿隊原先僅以66：63取得些微領先，但來到決勝節則是成功反客為主，單節打出一波25：7的攻勢，終場就以91：70擊敗水原KT，首場東超賽事就順利收下勝利。
此戰領航猿洋將葛拉漢（Treveon Graham）能投又能切，個人攻下全場最高32分外帶11籃板5助攻，射手伯朗（Alec Brown）貢獻25分9籃板4助攻，本土選手部分，後衛白曜誠得到16分，盧峻翔挹注7分。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新賽季的東超聯賽從上季的8支球隊，增加了的澳門黑熊以及香港東方2支新面孔，總隊伍數來到了10隊規模。而新北國王在小組賽上則被分在B組，組內的對手則有澳門黑熊（澳門）、琉球黃金帝王（日本）馬尼拉電器（菲律賓）以及釜山KCC宙斯盾（韓國）。
而國王隊本場對陣澳門黑熊的賽事，仍然受到傷兵眾多影響，今天國王僅登錄9名球員，洋將部分最終選擇派出沃許本（Jason Washburn）與曼尼高（Kenny Manigault）攜手，搭配上新加盟的亞洲外援桑尼（Sani Sakakini），本土球員則包括林書豪、林書緯、蘇培凱、陳俊男、李愷諺、蘇士軒6名球員。
此戰國王上半場得分多半集中在洋將身上，桑尼初次穿上國王隊球衣，就展現出相當全能的身手，半場他攻下全隊最高15分，沃許本也有11分演出，林書豪半場打完攻下7分；至於澳門黑熊方面，洋將Jeantal Cylla是表現最出色的球員，半場攻下15分，阿提諾得到12分，半場打完黑熊暫時以55：49領先。
國王決勝節失守 東超首戰出師不利
雙方易籃再戰後，第三節比分持續緊咬，然而在比賽決勝節黑熊背號2號的後衛Damian Chongqui跳了出來，個人屢屢撕裂防線切入國王禁區，並多次要得分數，比賽剩下1分31秒時他再度飆進關鍵三分外線，也幫助黑熊將分差拉開至17分差距，終場黑熊就以109：97擊敗國王，順利在客場搶下寶貴勝利。
至於領航猿前進韓國踢館水原KT的賽事，三節打完猿隊原先僅以66：63取得些微領先，但來到決勝節則是成功反客為主，單節打出一波25：7的攻勢，終場就以91：70擊敗水原KT，首場東超賽事就順利收下勝利。
此戰領航猿洋將葛拉漢（Treveon Graham）能投又能切，個人攻下全場最高32分外帶11籃板5助攻，射手伯朗（Alec Brown）貢獻25分9籃板4助攻，本土選手部分，後衛白曜誠得到16分，盧峻翔挹注7分。