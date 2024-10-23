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法國近期一起震驚社會的罕見強暴案引發高度關注，被告男子畢立可（Dominique Pelicot）對自己妻子下藥，趁妻子不省人事時找來數十名陌生人侵犯她，作案期間長達10年，參與犯案的被告高達50位。而受害者吉賽爾（Gisele Pelicot）今（23）日首次出庭作證，強調「該感到羞愧的人是他們，不是我」。綜合外媒報導，這起婚內強暴案的情節離奇，在2011年7月至2020年10月間，畢立可透過下藥讓吉賽爾不省人事，再找陌生人來實施性侵，他則在旁拍攝影片。而在本案進入司法程序後，吉賽爾放棄匿名權，大方承認自己就是受害人，多次到法庭聽審，23日則是她首度被傳喚作證。畢立可已經坦承犯案，且由於每次犯案過程他都有拍攝影片並保存，其他50位被告也難以否認犯行。然而，許多被告辯稱自己無罪，因為並無強暴犯意，以為只是在參與夫妻間的床笫遊戲，雖然吉賽爾明明毫無意識。吉賽爾今日出庭作證時表示，希望所有強暴案的受害者明白，「該感到羞愧的人是他們，不是我們」。吉賽爾也表示，她目睹了許多被告的家人用「他平常是個好人」來辯護，但這就是問題所在，強暴犯不只是出現在深夜的停車場，他也可以像普通人一樣跟你當朋友，甚至是你的家人。吉賽爾說自已與畢立可共同生活了50年，曾以為自己是個幸福的女人，以為先生是個體貼的丈夫，從沒想過自己長年健康狀況不佳是因為被下藥。吉賽爾說這事情「徹底摧毀了她」，終其一生都不知道是否能夠理解為什麼會發生這種事，不知道如何才能真正振作起來。吉賽爾表示，經常聽到許多人說她很勇敢，但吉賽爾認為這無關乎勇敢，而是她有意志和決心要改變社會，希望其他的受害者看到自己時會想，「她做到了，我們也能做到」，被強暴並不需要覺得羞恥，可恥的是加害人而非受害人。