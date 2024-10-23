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共軍頻頻對台進行環台軍演，引起國人憂心，國防部長顧立雄今（23）日表示，若中共真的對台進行海空封鎖，國軍將進入應急作戰階段，國軍對於反封鎖有具體規劃。對於這項看法，民進黨內非常重視，並認為現階段中國應該不會採取封鎖的行為，因為若中國採取類似行動，就有很高機率升級成戰爭的行為。顧立雄今赴立法院外交及國防委員會備詢時表示，「聯合利劍」等環台軍演是一種操演，是一種「灰色地帶襲擾」，若中共要真正實施封鎖，依聯合國第3314號決議，封鎖是被視為一種侵略行為，屬於戰爭行為，國軍進入應急作戰階段，國家的防衛韌性要展開。對此，外交及國防委員會民進黨立委陳冠廷表受訪時認為，一旦中共採取封鎖行為，影響的不僅僅是台灣而已，台灣位於重要的國際航道，同時也是貿易的重要樞紐，嚴重是影響整個亞太地區、甚至全球經濟。陳冠廷分析，中國對台灣使用隔離手動的可能性較大，透過灰色地帶侵擾、海警船等執法手段，可以針對特定區域進行隔離，無論是環台檢疫或是對特定港口隔離，排除抵達台灣的船艦，甚至針對某些登船進行檢疫、扣留；他也提醒，中共可能以緝毒、公共安全為由侵擾，這讓人比較頭痛。陳冠廷進一步說明，藉著執法的動作來進行擾亂，不僅能達到控制台灣的目的，也能避免國際上的壓力，保持隨時調整的彈性，這是中國相對來說較為可能的手段。